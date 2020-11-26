Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Незамеченный прорыв российской космонавтики Российская космонавтика не так отстала и безнадежна, как нас в этом убеждают СМИ и Интернет
Фоторепортажи
13Святой спас: армяне простились с древним монастырем
9Сила огня и стали: чем оснащается современная российская артиллерия
21:48 (мск), источник: РИА Новости

Путин заявил о предотвращении катастрофы в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Усолье-Сибирском удалось предотвратить «настоящую экологическую беду», заявил президент Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Локализованы и ликвидированы самые опасные объекты — это, конечно, самое главное. Предотвращено расползание токсичного пятна, попадания химикатов в водные артерии, последствия могли бы быть непредсказуемыми просто. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы», — сказал глава государства во время совещания.

Новость
Мусор — во благо: как научиться жить экологично

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области долгие годы работало градообразующее предприятие «Усольехимпром», выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и другие химические вещества. Его производственная деятельность завершилась в 2010 году: «Усольехимпром» обанкротился и не выполнил свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.

Летом Путин поручил «Росатому» выполнить соответствующую программу на территории бывшего комбината. Единым исполнителем работ по ликвидации экологического ущерба назначили предприятие госкорпорации «Федеральный экологический оператор». Программу выполняют совместно с Минобороны, в частности войсками радиационной, химической и биологической защиты, и МЧС России.

По словам Путина, сейчас в Усолье-Сибирском сняли прямую угрозу для жизни и здоровья местных жителей, не допустив сбоев в функционировании систем жизнеобеспечения.

Президент поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко держать ситуацию в Усолье-Сибирском под постоянным контролем.

Новость
В Кремле назвали ущерб от непогоды в Приморье колоссальным

«Здесь нельзя ни в коем случае снижать темпов работ по решению экологических проблем. Необходимо вести непрерывный мониторинг ситуации, которая там складывается», — подчеркнул он.

Кроме того, глава государства заявил, что при необходимости «Росатом» может привлечь дополнительные силы и средства для реабилитации территории в Усолье-Сибирском.

Общая площадь промышленной площадки «Усольехимпрома» составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопилось много емкостей с отходами в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. На территории Усолья-Сибирского ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Обеспечение безопасности при извлечении жидких химотходов из скважин «Усольехимпрома»
Во время загрузки произошла ошибка.
21:57 (мск)© Ньюстюб
 Эксперт объяснил, зачем США запустили ракеты в сторону Крыма
Названа причина госпитализации Светланы Светличной
Росстат: продукты в России подорожали в 3 раза больше, чем в ЕС
В Москве сообщили о росте смертей от COVID более чем на 300%
Президент Сербии заявил о грозящей катастрофе из-за коронавируса
Мир прощается с Диего Марадоной (фото)
США наводнили ядовитые черви и ящерицы размером с собаку
Европарламент призвал ввести санкции против Турции и Белоруссии
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Бесподобно: шедевр, который запал зрителям в душу
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Горячие темы на Авто
Умная тема. 308
Меховые накидки на автокресла. Не сопрут? 229
Авторынку России предрекли падение на 15% 206
Проверки на алкоголь. 193
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Новая «Ока»: чем удивит уникальное произведение
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь