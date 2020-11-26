21:48 (мск), источник: РИА Новости
Путин заявил о предотвращении катастрофы в Усолье-Сибирском
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В
«Локализованы и ликвидированы самые опасные объекты — это, конечно, самое главное. Предотвращено расползание токсичного пятна, попадания химикатов в водные артерии, последствия могли бы быть непредсказуемыми просто. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы», — сказал глава государства во время совещания.
В городе
Летом Путин поручил «Росатому» выполнить соответствующую программу на территории бывшего комбината. Единым исполнителем работ по ликвидации экологического ущерба назначили предприятие госкорпорации «Федеральный экологический оператор». Программу выполняют совместно с Минобороны, в частности войсками радиационной, химической и биологической защиты, и МЧС России.
По словам Путина, сейчас в
Президент поручил
«Здесь нельзя ни в коем случае снижать темпов работ по решению экологических проблем. Необходимо вести непрерывный мониторинг ситуации, которая там складывается», — подчеркнул он.
Кроме того, глава государства заявил, что при необходимости «Росатом» может привлечь дополнительные силы и средства для реабилитации территории в
Общая площадь промышленной площадки «Усольехимпрома» составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопилось много емкостей с отходами в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. На территории