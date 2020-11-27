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01:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Первый случай заражения COVID-19 среди норок обнаружен в Литве

Первый случай заражения COVID-19 на норковой ферме обнаружен в Литве. Об этом сообщает литовская Государственная ветеринарно-продовольственная служба.

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Источник: AP 2020

На норковой ферме Йонавского района после внезапной смерти 169 норок и анализов их образцов было подтверждено, что среди животных были инфицированые COVID-19. Также коронавирусом заразился один из работников на ферме. В результате исследования было установлено, что коронавирус мог быть передан норкам от сельскохозяйственных рабочих.

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Около 40 норок, которых содержали в затронутых инфекцией помещениях фермы, будут уничтожены. Всего в этом хозяйстве насчитывается около 60 тысяч зверьков. Контроль за их состояние усилен.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом. Позже стало известно, что власти еще не приняли окончательного решения и раздумывают над тем, что делать с животными.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. В связи с этим существует риск того, что популяция этих животных может способствовать передаче вируса.

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