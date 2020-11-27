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05:23 (мск), источник: РИА Новости

Названы лучшие города для экспатов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Валенсия, Аликанте и Лиссабон стали лучшими городами для проживания экспатов. Соответствующая информация содержится в ежегодном отчете Expat Insider 2020 от InterNations.

Источник: РИА Новости

Авторы исследования опросили свыше 15 тысяч человек, представляющих 173 национальности и проживающих в 181 стране. Респонденты оценивали 66 городов по ключевым показателям: качество жизни, финансы и жилье, городская и рабочая жизнь.

Валенсия была признана лучшей по показателям качества жизни и ее стоимости. Положительно оценили проживание там 90% опрошенных экспатов.

В список лидеров также вошли Панама-Сити, Сингапур, Малага, Буэнос-Айрес, Куала-Лумпур, Мадрид и Абу-Даби.

Экспат — сленговое название для иностранных специалистов, проживающих и работающих за пределами родной страны.

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