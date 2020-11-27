11:57 (мск), источник: Life.ru
Юрист объяснила, чем опасно подбирать деньги на улице
Специалист рекомендует не прикасаться к находке либо сразу же отнести её в полицию.
Подбирать на улице деньги не следует, более того, это может грозить статьёй. Об этом предупредила адвокат Юлия Кузнецова.
Она отметила, что все обнаруженные деньги должны иметь собственника, и в этом случае работает статья 227 Гражданского кодекса Российской Федерации.
— Нашедший денежные средства обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее их, или собственника. Данные сведения можно установить, если, например, денежные средства находились в кошельке и там есть
Если же собственника установить не удалось, о находке необходимо сообщить в полицию. При этом деньги можно хранить у себя, но тогда человек становится ответственным за их растрату, потерю или порчу. В заявлении нужно упомянуть место и обстоятельства обнаружения.
Также можно указать просьбу, чтобы денежные средства перешли в распоряжение нашедшего, если хозяин не объявится в течение полугода. Если же владелец найден, можно запросить 20% от суммы находки.
Кузнецова предупредила об опасности хранения найденных денег у себя. Дело в том, что они могли быть получены нечестным или даже криминальным путём. Тогда у правоохранительных органов возникнет много вопросов к гражданину, можно даже оказаться в числе подозреваемых.