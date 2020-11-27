Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 27 ноябряПровозглашение Первого крестового похода, появление уличного освещения в Москве и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки животных этого года
23Скончался Диего Марадона
11:57 (мск), источник: Life.ru

Юрист объяснила, чем опасно подбирать деньги на улице

Специалист рекомендует не прикасаться к находке либо сразу же отнести её в полицию.

Источник: Evgeny/СС0

Подбирать на улице деньги не следует, более того, это может грозить статьёй. Об этом предупредила адвокат Юлия Кузнецова.

Она отметила, что все обнаруженные деньги должны иметь собственника, и в этом случае работает статья 227 Гражданского кодекса Российской Федерации.

— Нашедший денежные средства обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее их, или собственника. Данные сведения можно установить, если, например, денежные средства находились в кошельке и там есть какие-либо данные, — пояснила Кузнецова в интервью агентству «Прайм».

Если же собственника установить не удалось, о находке необходимо сообщить в полицию. При этом деньги можно хранить у себя, но тогда человек становится ответственным за их растрату, потерю или порчу. В заявлении нужно упомянуть место и обстоятельства обнаружения.

Также можно указать просьбу, чтобы денежные средства перешли в распоряжение нашедшего, если хозяин не объявится в течение полугода. Если же владелец найден, можно запросить 20% от суммы находки.

Кузнецова предупредила об опасности хранения найденных денег у себя. Дело в том, что они могли быть получены нечестным или даже криминальным путём. Тогда у правоохранительных органов возникнет много вопросов к гражданину, можно даже оказаться в числе подозреваемых.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Всем нравится называть меня "украинским Хабибом". Восходящая звезда Bella
Триллер в Петровском парке. "Динамо", уступая 0:3, вырвало победу у "Локом
В России впервые выявили более 27 тысяч случаев COVID за сутки
Россияне назвали размер желаемой пенсии для комфортной жизни
Церемонию прощания с Марадоной прекратили из-за беспорядков
Опьяневшая белка рассмешила пользователей Сети (видео)
В Госдуме предлагают отменить взносы за капремонт в новых домах
В Киргизии отказались от смены статуса русского языка
Hi-Tech
Началось. На AliExpress «сливают» все товары Успейте купить крутые товары по отличным ценам на главной распродаже года
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Коронавирус не беда. Москва побила сразу несколько антирекордов
Gnezdo.ru
5 актёров, которые со своей женой вместе всю жизнь
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь