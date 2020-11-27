Россияне назвали размер желаемой пенсии для комфортной жизни

Самые высокие ожидания — у людей из сферы программирования, строительства и финансирования. Наибольшее их количество хотело бы получать более 100 тыс. руб. в месяц (23%, 20% и 22% соответственно).
У медиков, учителей, работников кафе и ресторанов, водителей самый популярный ответ — от 40 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц. Так ответили 23% поваров и официантов, 21% медиков и учителей, 19% работников транспорта и логистики. Каждый пятый работник производства хотел бы пенсию в размере 30−40 тыс. руб.
«Любых специалистов объединяет то, что на одну только государственную пенсию они вряд ли смогут реализовать все свои планы после 60−65 лет», — отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.
В опросе приняло участие более 3 тыс. специалистов из восьми отраслей.
Ранее Госдума приняла закон, продлевающий мораторий на формирование накопительной части пенсии еще на год, до конца 2023 года. С 2014 года 6% зарплаты россиян, которые раньше предназначались для накопления, идут в страховую часть пенсионной системы, то есть на выплаты действующим пенсионерам.