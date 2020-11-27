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14:15 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему опасно работать за компьютером лежа?

​Остеопат Владимир Животов объясняет, как привычка работать за компьютером в кровати или на диване может негативно отразиться на вашем здоровье.

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Источник: Pexels/СС0

С тех пор как многие россияне перешли на удаленный режим работы, количество тех, кто трудится теперь из положения «лежа», просто взяв компьютер прямо в кровать, заметно возросло. Почему стоит отказаться от этой пагубной привычки, АиФ.ru рассказал остеопат Владимир Животов.

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Когда человек работает за компьютером, вполне логично, что он для этого подключает интеллект, свои знания — иными словами, «работает головой». И чтобы хорошо функционировал не только интернет и ноутбук, но и главный процессор — мозг, мышцы тела должны быть максимально расслаблены, а кровообращение налажено.

Что же происходит, когда нашей рабочей зоной становится постель? Человек сидит на кровати и спиной опирается на стену (спинку кровати), подкладывая подушку для удобства. Голова согнута — смотрит вниз, под шею, возможно, тоже подсунута подушка. Как себя при этом чувствует шея? Сосуды зажимаются, кровь не поступает в мозг в нужном количестве, производительность падает.

Кроме того, чтобы стабилизировать положение тела, ноги часто упираются в кровать. Это вызывает их напряжение, стопы также включаются в процесс.

Теперь руки: они не лежат на столе — их приходится поднимать, чтобы печатать на клавиатуре, и держать на весу. Из-за такого положения мышцы шеи напрягаются, что сжимает сосуды.

В итоге весь опорно-двигательный аппарат испытывает ненужное напряжение. Плюс расстояние от глаз до монитора недостаточно удаленное, и это негативно сказывается на зрении.

Так что кажущееся удобным «полулежачее» положение для работы на компьютере на деле оказывается вовсе не удобным, а очень вредным.

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