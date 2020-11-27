12:14 (мск), источник: РИА Новости
Уникальное советское знамя вернули из Германии в Россию
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские поисковики по наводке украинских коллег выкупили на
«В июне поступило сообщение с Украины от наших
По словам Стрельбицкого, знамя было изготовлено в 1926 году, имеет вышивку ручной работы. Одной из его особенностей является изображение старого советского герба. В этом году захвативший знамя немецкий солдат скончался, и оно было выставлено на аукцион. Российские поисковики стали одними из 44 участников аукциона. «Вы не представляете, какой на Западе интерес к советской символике, к советским артефактам», — заметил он.
За 6 секунд до конца аукциона российская команда смогла выкупить знамя. В рамках конференции Стрельбицкий подарил знамя поисковому движению России с целью формирования музея поискового движения. «Мы его выиграли, мы его возвращаем в Россию», — заявил он.
«Спасибо всем тем, кто вернул реликвию на родину», — сказала в ответном слове председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Елена Цунаева.