Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В России успешно испытали новую ракету Как сообщили в Минобороны, противоракета в серии испытаний подтвердила заложенные характеристики
Фоторепортажи
14Влажная уборка: из Москвы-реки выловили 2 тыс. кубометров мусора
50Выбраны лучшие снимки животных этого года
12:48 (мск), источник: РИА Новости

«Вектор» назвал условия вакцинации «ЭпиВакКороной»

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В течение трех недель после введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКороны» следует избегать переохлаждения, перегрева и не употреблять алкоголь, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

COVID-19: Новые случаи
США
13:01 (мск)Песков объяснил, почему Путин был в Сарове без маски
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА Новости

Медик подчеркнул, что особой подготовки перед вакцинацией не требуется, однако иммунной системе необходимо сфокусироваться на антигенах, которые содержит препарат. Поэтому нужно исключить «отвлекающие, более иммунодоминантные антигены в виде сопутствующих инфекций». Даже если заболевание будет протекать бессимптомно, ответ на вакцину окажется ослабленным, поскольку организм «занят» другими антигенами, добавил специалист.

«С другой стороны может, и, скорее всего, это произойдет, что иммунный ответ будет усилен. Вот этот баланс для каждого конкретного человека свой, кому-то  применение вакцин во время бессимптомного течения заболевания может помочь, кому-то  — окажется бесполезным. На счет того, что это навредит, я думаю, что вряд ли», — сказал он на пресс-конференции.

Иммунитет, формируемый после двукратной прививки, пожизненным не будет: по словам Рыжикова, частоту ревакцинации пока изучают, но, скорее всего, она потребуется через шесть-девять месяцев. В дальнейшем повторную иммунизацию надеются проводить раз в три года.

Вакцину «ЭпиВакКорону», созданную для профилактики COVID-19 на основе пептидных антигенов в новосибирском «Векторе» при Роспотребнадзоре, зарегистрировали в середине октября.

Пострегистрационные испытания продолжились при участии 40 тысяч добровольцев, в том числе пожилых и страдающие хроническими заболеваниями. «ЭпиВакКорону» рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14−21 день, в дозе 0,5 миллилитра. Вакцинация для россиян будет бесплатной.

 Эксперт объяснил, зачем США запустили ракеты в сторону Крыма
Названа причина госпитализации Светланы Светличной
В России впервые выявили более 27 тысяч случаев COVID за сутки
Песков объяснил, почему Путин был в Сарове без маски
В российской армии началась массовая вакцинация от коронавируса
Россияне назвали размер желаемой пенсии для комфортной жизни
Юрист объяснила, почему опасно подбирать деньги на улице
Опьяневшая белка рассмешила пользователей Сети (видео)
Уникальное советское знамя вернули из Германии в Россию
Здоровье
В животе 20-летнего парня нашли живой извивающийся комок Движения гельминтов удалось наблюдать в режиме реального времени прямо во время ультразвукового исследования.
Hi-Tech
Началось. На AliExpress «сливают» все товары Успейте купить крутые товары по отличным ценам на главной распродаже года
Авто
Утильсбор на автомобили может вырасти на 30% Это неизбежно приведет к увеличению цен на машины
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Еще помните? Почему актер прожил всю жизнь один
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Леди
Глюкоза похвасталась потрясающей фигурой в купальнике Певица отдыхает в жарких странах.
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь