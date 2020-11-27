«Вектор» назвал условия вакцинации «ЭпиВакКороной»

Медик подчеркнул, что особой подготовки перед вакцинацией не требуется, однако иммунной системе необходимо сфокусироваться на антигенах, которые содержит препарат. Поэтому нужно исключить «отвлекающие, более иммунодоминантные антигены в виде сопутствующих инфекций». Даже если заболевание будет протекать бессимптомно, ответ на вакцину окажется ослабленным, поскольку организм «занят» другими антигенами, добавил специалист.
«С другой стороны может, и, скорее всего, это произойдет, что иммунный ответ будет усилен. Вот этот баланс для каждого конкретного человека свой, кому-то применение вакцин во время бессимптомного течения заболевания может помочь, кому-то — окажется бесполезным. На счет того, что это навредит, я думаю, что вряд ли», — сказал он на пресс-конференции.
Иммунитет, формируемый после двукратной прививки, пожизненным не будет: по словам Рыжикова, частоту ревакцинации пока изучают, но, скорее всего, она потребуется через шесть-девять месяцев. В дальнейшем повторную иммунизацию надеются проводить раз в три года.
Вакцину «ЭпиВакКорону», созданную для профилактики COVID-19 на основе пептидных антигенов в новосибирском «Векторе» при Роспотребнадзоре, зарегистрировали в середине октября.
Пострегистрационные испытания продолжились при участии 40 тысяч добровольцев, в том числе пожилых и страдающие хроническими заболеваниями. «ЭпиВакКорону» рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14−21 день, в дозе 0,5 миллилитра. Вакцинация для россиян будет бесплатной.