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День в истории: 5 декабряНачало охоты на ведьм, спуск на воду атомного ледокола "Ленин" и другие памятные события этого дня
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00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 5 декабря

Начало охоты на ведьм, спуск на воду атомного ледокола «Ленин» и другие памятные события этого дня.

Начало охоты на ведьм

5 декабря 1484 года Папа римский Иннокентий VIII издал буллу, которая призывала начать охоту на еретиков и ведьм. Пытки и смертные казни женщин и мужчин, подозреваемых в колдовстве, захлестнули католическую и протестантскую Европу в XVI—XVII вв. Современные исследователи подсчитали, что число казненных в период активной охоты на ведьм составило от 60 до 80 тысяч человек. Последний костер во Франции пылал в 1785-ом году — накануне Великой французской революции.

Миф о том, что ведьмами считали, прежде всего, красивых, обаятельных женщин, уже развенчан историками. В действительности чаще преследовали безобразных старух, поскольку уродство в мифологическом мышлении связывалось с неправильностью, нечистотой, связями с дьяволом.

Уничтожен Храм Христа Спасителя в Москве

5 декабря 1931 года советской властью был взорван Храм Христа Спасителя на улице Волхонке в российской столице. Храм построили в честь победы в Отечественной войне 1812 года по решению Александра I. Его закладка состоялась в 1817 году.

Храм снесли в результате сталинской реконструкции Москвы. Изначально на его месте планировали построить Дворец Советов, но затем построили бассейн «Москва». Здание воссоздали на оригинальном цоколе в 1994—1999 годах. Теперь это кафедральный собор Русской православной церкви.

Источник: РИА "Новости"

Спущен на воду атомный ледокол «Ленин»

5 декабря 1957 года было спущено на воду первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Ледокол построили на судостроительном заводе им. А. Марти в Ленинграде с целью сопровождения караванов по Северному морскому пути. Главным конструктором выступил кораблестроитель Василий Неганов, получивший спустя три года звание Героя Социалистического Труда. К строительству были привлечены более 500 предприятий со всего СССР, а за его ходом наблюдали во всем мире.

За время работы легендарный атомоход провел 3740 судов и прошел 654 тысячи морских миль. Он проработал 30 лет, был выведен из эксплуатации в 1989 году и поставлен на вечную стоянку в Мурманске, сейчас на нем действует музей. Ледокол получил статус объекта культурного наследия федерального значения.

Источник: РИА "Новости"

Пожар в клубе «Хромая лошадь»

5 декабря 2009 года в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» произошел крупнейший по числу жертв пожар в России, в результате которого погибли 156 человек.

Пожар начался во время празднования восьмилетия со дня открытия клуба. В здании собралось 350 человек, хотя клуб был рассчитан только на 50 посадочных мест. Фейерверк из так называемого холодного огня привел к возгоранию невысокого потолка, украшенного ивовыми прутьями и холстами. Огонь заметили сразу и начали эвакуацию. В узком коридоре клуба и у выхода началась паника и давка. 101 человек погиб на месте, еще 55 человек погибли в больницах от ожогов и отравления токсичными веществами.

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