15:01 (мск), источник: РИА Новости
Роскартография показала, как «звучит» рельеф России
Как бы звучала Россия, если бы ее рельеф был звуковыми колебаниями.
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Роскартография и
«Россия — огромная страна с разнообразным рельефом. Если перевести профили рельефа в музыкальные колебания, получится звуковой ряд. Представляем вашему внимаю композицию, созданную Роскартографией на основе рельефа России», — говорится в пояснении к клипу.
На карте, по которой следует звуковая волна, отмечены Смоленск, Москва, Карабаш (Челябинская область), Омск, Красноярск, озеро Байкал, Становое нагорье, Зейское водохранилище, Охотское море, Ичинская и Ключевская сопки.