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15:01 (мск), источник: РИА Новости

Роскартография показала, как «звучит» рельеф России

Как бы звучала Россия, если бы ее рельеф был звуковыми колебаниями.

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Роскартография и медиа-агентство Axion опубликовали в YouTube видеоклип о том, как бы звучала Россия, если бы ее рельеф был звуковыми колебаниями.

«Россия — огромная страна с разнообразным рельефом. Если перевести профили рельефа в музыкальные колебания, получится звуковой ряд. Представляем вашему внимаю композицию, созданную Роскартографией на основе рельефа России», — говорится в пояснении к клипу.

На карте, по которой следует звуковая волна, отмечены Смоленск, Москва, Карабаш (Челябинская область), Омск, Красноярск, озеро Байкал, Становое нагорье, Зейское водохранилище, Охотское море, Ичинская и Ключевская сопки.

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