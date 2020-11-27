Песков объяснил, почему Путин был в Сарове без маски

Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя, почему во время мероприятий их участники не соблюдали социальную дистанцию, были без масок и здоровались за руки.
Это обусловлено «тем, что были приняты необходимые меры обеспечения эпидемиологической безопасности президента», сказал представитель Кремля. При этом он отказался уточнять, о какие именно меры принимались.
Отвечая на вопрос о важности личного примера Путина для граждан страны по соблюдению противоэпидемических мер при распространении коронавируса, Песков согласился, что «безусловно, пример — это важно».
«Но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто такое массовое бесконтрольное общение», — отметил пресс-секретарь главы государства.