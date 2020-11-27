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14:16 (мск), источник: ТАСС

Единый телефонный номер 122 по коронавирусу вводится в регионах РФ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Единый телефонный номер, по которому жители РФ при заболевании коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь, вводится в регионах России. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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Источник: РИА "Новости"

«Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы. Мы запросили региональные потребности по развертыванию колл-центров и их оснащению. Готовы оказывать техническую и финансовую поддержку, но главным условием является вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ и их контроль. Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека», — сказал он.

Чернышенко добавил, что сейчас уже 27 субъектов РФ активно подключились к этой работе.

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