Фуггинг, бывший Фуккинг: жителям деревни в Австрии надоели шутки тех, кто знает английский

«Могу подтвердить, что деревня действительно переименована. Так решил муниципальный совет. Больше мне нечего сказать» — заявила агентству Рейтер глава администрации общины Андреа Хольцнер.
«Мы устали от внимания СМИ», — добавил он, отвечая на вопрос местного издания Oberösterreichische Nachrichten.
Деревня с населением около 100 человек в 350 км к западу от Вены неподалеку от границы с Германией существует под своим названием как минимум с 1070 года. Согласно легенде, ее основал некий баварский дворянин Фоко.
В последние годы она прославилась благодаря социальным сетям. Все возрастающее количество туристов стало приезжать в деревню, фотографироваться на фоне придорожных табличек и даже воровать их.
Австрийский писатель Курт Пальм сделал деревню местом действия своей книги под двусмысленным названием «Плохой Факинг».
В 2018 году порносайт Pornhub сообщил, что предоставляет ее обитателям бесплатный вход.
В конце концов, как написала венская Die Presse, жители деревни устали от сомнительной славы, многочисленных гостей и их сальных шуточек.
Некоторым пользователям соцсетей новость не понравилась.
«Неужели у людей совсем пропало чувство юмора?» — написал один. Другой выразил мнение, что жители деревни еще пожалеют о бесплатной рекламе.
Это не единственный населенный пункт в мире, название которого по-английски звучит смешно. По другую сторону границы, в Баварии, находится деревня Петтинг. В Германии есть городок Титс.