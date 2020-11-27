14:55 (мск), источник: Газета.Ру
Журналист Алексей Пивоваров заболел коронавирусом
Об этом он написал в своем Instagram.
«Поскольку уже многие знают, считаю правильным написать об этом: я заболел коронавирусом», — сообщил журналист.
По его словам, он находится на самоизоляции с 23 ноября и работает удаленно.
«И да, два месяца назад я делал прививку от ковида. Вот — опытным путем установил, что это было плацебо. Либо “Спутник” в моем случае не сработал», — отметил Пивоваров.
Он добавил, что чувствует себя вполне терпимо.