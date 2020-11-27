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14:55 (мск), источник: Газета.Ру

Журналист Алексей Пивоваров заболел коронавирусом

Об этом он написал в своем Instagram.

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«Поскольку уже многие знают, считаю правильным написать об этом: я заболел коронавирусом», — сообщил журналист.

Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, он находится на самоизоляции с 23 ноября и работает удаленно.

«И да, два месяца назад я делал прививку от ковида. Вот — опытным путем установил, что это было плацебо. Либо “Спутник” в моем случае не сработал», — отметил Пивоваров.

Он добавил, что чувствует себя вполне терпимо.

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