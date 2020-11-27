Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Незамеченный прорыв российской космонавтики Российская космонавтика не так отстала и безнадежна, как нас в этом убеждают СМИ и Интернет
Фоторепортажи
1795 лет со дня рождения Майи Плисецкой
10Прощание с Арменом Джигарханяном
14:30 (мск), источник: Life.ru

Стилист рассказала о масочных трендах этой зимы. Нужно учитывать цвет и текстуру

Сейчас дефицита защитных средств уже нет. И можно повыбирать.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: NickyPe/СС0

Ношение масок на фоне пандемии коронавируса прочно вошло в повседневный обиход россиян. К зиме эти средства защиты превратились в необходимый аксессуар для создания полноценного образа в одежде, отметила в интервью Лайфу стилист Лина Дембикова.

Инфографика
Как правильно носить маску

— Допустим, если на вас голубые джинсы, черная футболка и вам нужно подобрать маску, то логично, если маска будет, например, чёрная в цвет футболки. Или белая, но с какими-то чёрными элементами, подбивая динамику футболки и чёрный акцент. Если вы, например, в полностью тотал-монохромном луке беж, то тогда маска тоже должна быть либо бежевая, либо кремовая, бело-молочная, — говорит стилист.

Лина Дембикова также отметила, что стоит обращать внимание и на ткань, из которой сделана маска. Их уже стали делать из большого разнообразия материалов.

— На улице проще, наверное, ходить в неопреновых: они пропускаю воздух, при этом еще и греют. Понятно, что в помещении в таких масках жарко. Или, например, на вечернем дресскоде, если на вас шёлковое платье, то резонно маску подобрать по соответствующей текстуре, — добавила Дембикова.

Ранее стилист Сергея Лазарева и Василия Уткина дал мужчинам совет на случай изоляции. По его словам, весной во время самоизоляции многие его клиенты оценили все удобства длинной стрижки и теперь отдают предпочтение именно такой причёске. А те, кто отрезали волосы или обрились, пожалели о своём решении.

На 200-летних ткацких станках создают маски класса люкс
Во время загрузки произошла ошибка.
14:41 (мск)© Ньюстюб
 "Всем нравится называть меня "украинским Хабибом". Восходящая звезда Bella
Триллер в Петровском парке. "Динамо", уступая 0:3, вырвало победу у "Локом
В Москве пройдет эксперимент по введению электронных паспортов
Песков объяснил, почему Путин был в Сарове без маски
Россияне назвали размер желаемой пенсии для комфортной жизни
В России ввели единый телефонный номер по COVID-19
Юрист объяснила, почему опасно подбирать деньги на улице
Врач объяснил, почему опасно работать за компьютером лежа
Над Техасом разразилась «инопланетная» гроза (видео)
Здоровье
В животе 20-летнего парня нашли живой извивающийся комок Движения гельминтов удалось наблюдать в режиме реального времени прямо во время ультразвукового исследования.
Горячие темы на Авто
Умная тема. 347
Проверки на алкоголь. 193
Да ну нахрен. Опять не успел. 162
Давление все проверяют в шинах после шиномонтажа? 145
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
В Волгограде пытаются спасти девочку, у которой предполагают бешенство Ребенка госпитализировали 24 ноября
Леди
Глюкоза похвасталась потрясающей фигурой в купальнике Певица отдыхает в жарких странах.
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь