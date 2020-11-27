14:30 (мск), источник: Life.ru
Стилист рассказала о масочных трендах этой зимы. Нужно учитывать цвет и текстуру
Сейчас дефицита защитных средств уже нет. И можно повыбирать.
Ношение масок на фоне пандемии коронавируса прочно вошло в повседневный обиход россиян. К зиме эти средства защиты превратились в необходимый аксессуар для создания полноценного образа в одежде, отметила в интервью Лайфу стилист Лина Дембикова.
— Допустим, если на вас голубые джинсы, черная футболка и вам нужно подобрать маску, то логично, если маска будет, например, чёрная в цвет футболки. Или белая, но с
Лина Дембикова также отметила, что стоит обращать внимание и на ткань, из которой сделана маска. Их уже стали делать из большого разнообразия материалов.
— На улице проще, наверное, ходить в неопреновых: они пропускаю воздух, при этом еще и греют. Понятно, что в помещении в таких масках жарко. Или, например, на вечернем дресскоде, если на вас шёлковое платье, то резонно маску подобрать по соответствующей текстуре, — добавила Дембикова.
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