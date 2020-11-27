Ученые узнали, что вомбаты и бандикуты сияют в ультрафиолете

Не так давно ученые обнаружили, что шерсть белок-летяг светится в ультрафиолете, и назвали это свойство уникальным. Затем оказалось, что утконосы тоже умеют люминесцировать. Теперь же список «светящихся» существ пополнили вомбаты, сообщает Science.
Узнав о белках и утконосах, куратор Музея маммологии Западной Австралии Кенни Травуйон и биолог Линетт Амбрелло начали светить ультрафиолетовыми лучами на экспонаты в музее. Они миновали больше двух десятков чучел млекопитающих и только затем обнаружили вомбата, сияющего розовыми, фиолетовыми и синими оттенками.
Но затем биологов ждал еще один сюрприз. Оказалось, что кроличий бандикут, сумчатое млекопитающее, обитающее на северо-западе Австралии, тоже люминесцирует. А его уши и хвост «сияют, как бриллианты», написали исследователи.
Все животные, светящиеся в ультрафиолете, ведут ночной или сумеречный образ жизни. Но пока что ученые не могут сказать наверняка, как эти два факта связаны между собой.
Исследователи задумались, что люминесценция млекопитающих, возможно, вовсе не такое уж редкое явление. Скорее всего, в ближайшем будущем сотни биологов, вооруженных ультрафиолетовыми лампами, ринутся в зоологические музеи делать новые открытия.