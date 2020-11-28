00:24 (мск), источник: BBC News Русская служба
Covid-19 связывают с выпадением зубов
Газета New York Times опубликовала статью, в которой эксперты анализируют взаимосвязь между перенесенным коронавирусом и последующим выпадением зубов у человека.
Издание приводит рассказы нескольких человек, переболевших Covid-19.
Одна из героинь Фара Хемили состоит в группе в «Фейсбуке», участники которой делятся своими впечатлениями о перенесенном заболевании и его последствиях. Она рассказала, что спустя некоторое время после выздоровления потеряла зуб, хотя раньше никогда не страдала стоматологическими проблемами.
Она поделилась этим в группе, и оказалось, что многие ее виртуальные собеседники столкнулись с тем же.
Пока они склоняются к тому, что, если такая взаимосвязь и есть, то ей подвержены люди, у которых были проблемы с зубами раньше, хотя они могли о них и не знать.