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17:47 (мск), источник: Ведомости

Мурашко сообщил о повторных случаях заражения коронавирусом в России

Повторные случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в России, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

COVID-19: Новые случаи
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Источник: РИА "Новости"

«Есть, они были опубликованы», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

24 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в мире зафиксировано 24 случая повторного заражения коронавирусом, в России — ни одного. По ее словам, уровень антител к коронавирусу у переболевшего им человека может снизиться, но они не могут исчезнуть.

В сентябре глава республики Тува Шолбан Кара-Оол сообщил о повторном заражении коронавирусом. В Минздраве объяснили возможность повторного заражения особенностями иммунной системы конкретного человека и подчеркивали, что это крайне редкое явление. Позже повторно заразился коронавирусом глава Бийска Александр Студеникин.

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