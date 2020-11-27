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18:26 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Собака, которую спасли от усыпления, выиграла для хозяев 300 тысяч рублей

Теперь она знаменита.

Источник: https://pets.mail.ru

У фотографа Эльке Фогельсанг из Германии живет собака по имени Нудлс — бывшая постоялица испанского приюта. Нудлс должны были усыпить, но собаку спасли, и с тех пор благодарная питомица не раз отплачивала хозяевам за их доброту.

Так, однажды Нудлс вместе с другим питомцем семьи —‌ псом по имени Скаут —‌ спасли ее мужа от сердечного приступа: «Если бы не мои собаки, я бы нашла его слишком поздно». А недавно собака еще и выиграла фотоконкурс Comedy Pet Photography Awards с наградой в три тысячи фунтов, а это 300 тысяч рублей!

Источник: https://pets.mail.ru/

По словам Эльке, идеей конкурса было показать, как домашние животные позитивно влияют на своих хозяев. И фотография Нудлс с высунутым языком сидит на фоне таблички «Сторожевая собака на службе» особо понравилась жюри, они не смогли не наградить ее.

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