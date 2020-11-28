00:40 (мск), источник: Lenta.Ru
Врач назвал три неочевидных симптома COVID-19
При COVID-19 могут происходить нарушения в работе
Такие неочевидные и малоизвестные симптомы в разговоре с «Лентой.ру» перечислил заведующий отделением сомнологии в исследовательском центре оториноларингологии
«Вообще они не очень редкие, но просто о них меньше говорят. Допустим, могут быть кожные проявления, могут быть нарушения со стороны
Мельников отметил, что при коронавирусе вообще могут наблюдаться любые симптомы ОРВИ.
«Допустим, желудочный грипп, ротавирус. Такие же симптомы со стороны ЖКТ могут возникать и при коронавирусной инфекции», — отметил он.
«Это один из симптомов, которые вообще при любой инфекции наблюдаются, и в том числе при коронавирусе, — сказал врач. — на фоне высокой температуры и сбитого суточного ритма бессонница возникает очень часто».
Однако такой симптом, по словам Мельникова, встречается не у всех пациентов — некоторые, наоборот, страдают сонливостью, что является нормальным во время заболевания, сопровождаемого воспалительными факторами.
Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что заболевшие COVID-19 чаще всего сталкиваются с повышением температуры, слабостью, кашлем, одышкой, головной болью и болью в горле. По его словам, в большинстве случаев (90 процентов) у пациентов с коронавирусом температура поднимается до 37,5 градуса.