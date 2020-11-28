Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В России успешно испытали новую ракету Как сообщили в Минобороны, противоракета в серии испытаний подтвердила заложенные характеристики
Фоторепортажи
50Выбраны 50 лучших фотографий 2020 года по версии Agora
23Скончался Диего Марадона
00:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Врач назвал три неочевидных симптома COVID-19

При COVID-19 могут происходить нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и возникать проявления инфекции на коже, а также бессонница.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Агентство «Москва»

Такие неочевидные и малоизвестные симптомы в разговоре с «Лентой.ру» перечислил заведующий отделением сомнологии в исследовательском центре оториноларингологии медико-биологического агентства, врач-терапевт Александр Мельников.

Читайте также
Covid-19 связывают с выпадением зубов

«Вообще они не очень редкие, но просто о них меньше говорят. Допустим, могут быть кожные проявления, могут быть нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта в виде диареи — в общем, симптомов на самом деле много», — сказал врач.

Мельников отметил, что при коронавирусе вообще могут наблюдаться любые симптомы ОРВИ.

«Допустим, желудочный грипп, ротавирус. Такие же симптомы со стороны ЖКТ могут возникать и при коронавирусной инфекции», — отметил он.

Кроме того, неочевидным симптомом может быть нарушение сна.
Читайте также
Единый телефонный номер 122 по коронавирусу вводится в регионах РФ

«Это один из симптомов, которые вообще при любой инфекции наблюдаются, и в том числе при коронавирусе, — сказал врач. — на фоне высокой температуры и сбитого суточного ритма бессонница возникает очень часто».

Однако такой симптом, по словам Мельникова, встречается не у всех пациентов — некоторые, наоборот, страдают сонливостью, что является нормальным во время заболевания, сопровождаемого воспалительными факторами.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что заболевшие COVID-19 чаще всего сталкиваются с повышением температуры, слабостью, кашлем, одышкой, головной болью и болью в горле. По его словам, в большинстве случаев (90 процентов) у пациентов с коронавирусом температура поднимается до 37,5 градуса.

 Названо условие почти полного снижения риска заразиться COVID-19
Трамп согласился покинуть Белый дом при одном условии
В Иране убит ведущий физик-ядерщик
Ведущая шоу «Час суда» Елена Дмитриева осуждена за мошенничество
Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой конституции
Футболист Алексей Миранчук заразился коронавирусом
Норвежцы назвали «подарком» закрытие завода у границы с Россией
Фото дня: во Владивостоке освобождают от наледи Русский мост
Здоровье
В животе 20-летнего парня нашли живой извивающийся комок Движения гельминтов удалось наблюдать в режиме реального времени прямо во время ультразвукового исследования.
Кино
Сергея Сафронова уволили из «Битвы экстрасенсов» Об этом сообщил телеканал ТНТ
Новости партнеров
Коммунисты выступили против выплат «детям войны»
14 голодных львов хотели напасть на слоненка, но малыш их перехитрил. Видео
Назван симптом, характерный для всех видов онкологии
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 395
Четвертая сестра 296
Детские болезни без конца и без начала 226
Странные соседи 136
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь