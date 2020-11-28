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01:19 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые: не все люди с положительным Covid-тестом заразны

В научном журнале «Ланцет» опубликовано исследование, авторы которого суммировали данные о новом вирусе, изложенные в 79 научных работах. Это позволило им обобщить знания и понять, сколько в среднем следы вируса сохраняются в разных частях организма пациента.

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Источник: AP 2020

Итак, следы вируса в среднем сохраняются:

  • В верхних дыхательных путях — 17 дней.
  • В легких — 14,6 дня.
  • В анализах стула — 17,2 дня.
  • В анализах крови — 16,6 дня.

Впрочем, в отдельных случаях продолжительность присутствия вируса значительно превышала средний показатель.

Что все это значит? В первую очередь — что ученые получили более полное представление о том, как соотносится положительный ПЦР-тест с фактическим течением болезни.

Не все люди с положительным ПЦР-тестом заразны, следует из работы.

«Это исследование подчеркивает, что люди особенно заразны сразу после того, как заражаются сами — вирус особенно активен в период между наступлением симптомов и пятым днем после заражения», — говорит один из авторов исследования, доктор Мюге Чевик.

ПЦР-тестов недостаточно, чтобы установить, насколько заразен тот или иной человек, продолжает Чевик. Таким образом, практика изоляции людей с положительным ПЦР-тестом, принятая многими правительствами, неидеальна, говорит она.

«Что происходит сейчас? Люди идут тестироваться примерно через два-три дня после проявления симптомов, а когда они получают результаты теста, пик заразности у них уже прошел», — говорит исследовательница.

«Самый важный вывод — в том, что положительный тест, сделанный любым методом, не значит, что в организме присутствует активный вирус. Наиболее вероятно, на наш взгляд, что пик заразности приходит сравнительно рано», — говорит Чак Дайнерстайн, эксперт Американского совета по науке и здоровью.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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