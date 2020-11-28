Ученые: не все люди с положительным Covid-тестом заразны

Итак, следы вируса в среднем сохраняются:
Впрочем, в отдельных случаях продолжительность присутствия вируса значительно превышала средний показатель.
Что все это значит? В первую очередь — что ученые получили более полное представление о том, как соотносится положительный ПЦР-тест с фактическим течением болезни.
Не все люди с положительным ПЦР-тестом заразны, следует из работы.
«Это исследование подчеркивает, что люди особенно заразны сразу после того, как заражаются сами — вирус особенно активен в период между наступлением симптомов и пятым днем после заражения», — говорит один из авторов исследования, доктор Мюге Чевик.
ПЦР-тестов недостаточно, чтобы установить, насколько заразен тот или иной человек, продолжает Чевик. Таким образом, практика изоляции людей с положительным ПЦР-тестом, принятая многими правительствами, неидеальна, говорит она.
«Что происходит сейчас? Люди идут тестироваться примерно через два-три дня после проявления симптомов, а когда они получают результаты теста, пик заразности у них уже прошел», — говорит исследовательница.
«Самый важный вывод — в том, что положительный тест, сделанный любым методом, не значит, что в организме присутствует активный вирус. Наиболее вероятно, на наш взгляд, что пик заразности приходит сравнительно рано», — говорит Чак Дайнерстайн, эксперт Американского совета по науке и здоровью.