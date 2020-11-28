06:37 (мск), источник: РИА Новости
В «Энергии» рассказали о будущей российской орбитальной станции
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Согласно материалам, для новой высокоширотной станции предлагается два вида наклонения — 72 и 98 градусов. При этом наклонение 98 градусов озвучено впервые.
Если станцию построят с наклонением 72 градуса, возможен обзор поверхности Земли до широты около 80 градусов (например Мурманск расположен на широте 68,5 градуса), включая Северный морской путь.
В октябре первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Соловьев сообщил по конструкции новая станция будет похожа на орбитальную станцию «Мир».
В ее состав войдут как минимум пять модулей, включая коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к
Выводить модули на орбиту планируется
Кроме того, планы предусматривают регулярную пристыковку к станции свободнолетающего производственного
«Это будет мировой хайп. На такие наклонения еще никто не пускал станции. Такие орбиты нужны для наблюдения Земли. Они удобны, потому что Солнце находится постоянно под определенным углом, это называется