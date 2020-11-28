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06:37 (мск), источник: РИА Новости

В «Энергии» рассказали о будущей российской орбитальной станции

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» предлагает развернуть новую Российскую орбитальную служебную станцию на такой орбите, которая позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем, говорится в материалах Ракетно-космической корпорации «Энергия», представленных в Совет РАН по космосу (имеются в распоряжении РИА Новости).

Источник: AFP 2020

Согласно материалам, для новой высокоширотной станции предлагается два вида наклонения — 72 и 98 градусов. При этом наклонение 98 градусов озвучено впервые.

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Если станцию построят с наклонением 72 градуса, возможен обзор поверхности Земли до широты около 80 градусов (например Мурманск расположен на широте 68,5 градуса), включая Северный морской путь.

При 98 градусах возможен «полный обзор Земли», говорится в материалах.

В октябре первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Соловьев сообщил по конструкции новая станция будет похожа на орбитальную станцию «Мир».

В ее состав войдут как минимум пять модулей, включая коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.

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Выводить модули на орбиту планируется ракетами-носителями «Ангара-А5» с космодрома Плесецк или Восточный, а сами модули собираются создать на базе еще не построенного научно-энергетического модуля МКС.

Кроме того, планы предусматривают регулярную пристыковку к станции свободнолетающего производственного модуля-лаборатории, который предполагается запустить на ракете «Союз-2.1б» с Плесецка или Восточного.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин пояснил РИА Новости, что при наклонении 98 градусов со станции будет полностью видны полярные области. В то же время он отметил, что для целей мониторинга арктических территорий вполне достаточно путников массой 15 килограммов.

«Это будет мировой хайп. На такие наклонения еще никто не пускал станции. Такие орбиты нужны для наблюдения Земли. Они удобны, потому что Солнце находится постоянно под определенным углом, это называется солнечно-синхронная орбита, и аппаратура для съемки настаивается один раз», — пояснил он.

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