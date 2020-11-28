11:31 (мск), источник: РИА Новости
В России упростили правила оформления инвалидности
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила оформления инвалидности, сообщает
Отмечается, что гражданам необходимо проходить
Ранее, если в направлении не были указаны все обследования, людям приходилось обращаться в поликлинику повторно. По новым правилам специалисты бюро
«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в правила оформления инвалидности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что возврат направлений должен занимать не более трех дней, еще две недели поликлиника должна доработать документы.
Новые правила вступят в силу после отмены временного порядка оформления инвалидности, которое правительство России утвердило ранее в связи с пандемией. Временный порядок оформления действует до 1 марта 2021 года.