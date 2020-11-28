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11:31 (мск), источник: РИА Новости

В России упростили правила оформления инвалидности

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила оформления инвалидности, сообщает пресс-служба кабмина.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что гражданам необходимо проходить медико-социальную экспертизу, чтобы установить или подтвердить инвалидность.

Ранее, если в направлении не были указаны все обследования, людям приходилось обращаться в поликлинику повторно. По новым правилам специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут сами передавать направление в поликлинику и указывать, каких сведений там не хватает.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в правила оформления инвалидности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возврат направлений должен занимать не более трех дней, еще две недели поликлиника должна доработать документы.

Новые правила вступят в силу после отмены временного порядка оформления инвалидности, которое правительство России утвердило ранее в связи с пандемией. Временный порядок оформления действует до 1 марта 2021 года.

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