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14:48 (мск), источник: РИА Новости

Инфекционист дала простые советы для больных коронавирусом

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Людям, которые лечатся от коронавируса в домашних условиях, нужно чаще лежать на животе и больше пить, рассказала АГН «Москва» врач-инфекционист заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы № 2 Мария Мясникова.

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Источник: РИА Новости

При этом она обратила внимание, что очень важно точно соблюдать рекомендации и назначения врача и принимать все назначенные лекарства.

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«При новой коронавирусной инфекции обязательно обильное питье. Если в норме человек употребляет около 2−2,5 литров в день, то при повышенной температуре необходимо увеличить ее количество и добавить витаминизированное питье», — пояснила Мясникова.

Врач обратила внимание и на пользу от лежания на животе.

«Соблюдение прон-позиции — это даже не профилактическая, а лечебная процедура, которая повышает показатель насыщения крови кислородом на две-три единицы», — рассказала инфекционист.

Она предложила класть для удобства одну подушку под грудную клетку, а вторую — под таз, чтобы живот немного провисал. Так заболевшему будет комфортно, а легкие расправятся. Полным людям врач рекомендовала лежать на боку.

Также важна и дыхательная гимнастика. Кроме того, следует исключить серьезные физические нагрузки во время выздоровления, а также больше отдыхать.

О важности дыхательной гимнастики для восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции также рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Также, по его словам, для каждого человека необходимо разрабатывать индивидуальную программу реабилитации.

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