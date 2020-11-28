Инфекционист дала простые советы для больных коронавирусом

При этом она обратила внимание, что очень важно точно соблюдать рекомендации и назначения врача и принимать все назначенные лекарства.
«При новой коронавирусной инфекции обязательно обильное питье. Если в норме человек употребляет около 2−2,5 литров в день, то при повышенной температуре необходимо увеличить ее количество и добавить витаминизированное питье», — пояснила Мясникова.
Врач обратила внимание и на пользу от лежания на животе.
«Соблюдение прон-позиции — это даже не профилактическая, а лечебная процедура, которая повышает показатель насыщения крови кислородом на две-три единицы», — рассказала инфекционист.
Она предложила класть для удобства одну подушку под грудную клетку, а вторую — под таз, чтобы живот немного провисал. Так заболевшему будет комфортно, а легкие расправятся. Полным людям врач рекомендовала лежать на боку.
Также важна и дыхательная гимнастика. Кроме того, следует исключить серьезные физические нагрузки во время выздоровления, а также больше отдыхать.
О важности дыхательной гимнастики для восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции также рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Также, по его словам, для каждого человека необходимо разрабатывать индивидуальную программу реабилитации.