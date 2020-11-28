Собянин рассказал, как выросло количество машин в столице за десять лет

«За десять лет население Московского региона увеличилось на полтора миллиона, и примерно на столько же выросло количество машин. По всем законам Москва должна была встать в глухую пробку. Но мы работаем на опережение. Населения стало больше примерно на 10%, а объем дорожной сети увеличился на 17%», — написал мэр в своем аккаунте «ВКонтакте».
Как он добавил, уже построено около тысячи километров дорог. Транспортный вопрос — один из самых важных для столицы.
Мэр также назвал развитие четырех хорд, которые пронизывают город по периферии, минуя центр, уникальным решением.
«Вообще, такого объема дорожного строительства в мегаполисах нет нигде в мире. Мы все делаем одновременно, и поэтому дорожная ситуация по многим параметрам постепенно становится лучше», — заключил Собянин.