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17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Созданы фотопортреты рыжих людей со всего мира

Похожи и в то же время уникальны.

39-летний шотландский фотограф Киран Доддс 7 лет путешествовал по всему миру, выискивая людей с натуральным рыжим цветом волос. Таких в мире всего 1−2%, говорят ученые.

Киран создал целую галерею «рыжиков» и настаивает, что морковные или огненные волосы — это не только о цвете. «Я хочу, чтобы люди сравнивали портреты и восхищались нашим разнообразием… Мы сделаны из одного и того же материала, но все уникальны», — сказал фотограф в комментарии Bored Panda.

В своих путешествиях Киран посетил и Россию. В 2017 году он побывал в Перми, где создал целый цикл портретов.

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Анна Лысенко

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