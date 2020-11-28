17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Созданы фотопортреты рыжих людей со всего мира
Похожи и в то же время уникальны.
39-летний шотландский фотограф Киран Доддс 7 лет путешествовал по всему миру, выискивая людей с натуральным рыжим цветом волос. Таких в мире всего 1−2%, говорят ученые.
Киран создал целую галерею «рыжиков» и настаивает, что морковные или огненные волосы — это не только о цвете. «Я хочу, чтобы люди сравнивали портреты и восхищались нашим разнообразием… Мы сделаны из одного и того же материала, но все уникальны», — сказал фотограф в комментарии Bored Panda.
В своих путешествиях Киран посетил и Россию. В 2017 году он побывал в Перми, где создал целый цикл портретов.
Анна Лысенко