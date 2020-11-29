Врач назвала условие для лечения COVID-19 дома

03:00 (мск), источник: Lenta.Ru
Пульмонолог предупредила, что даже в этом случае заразившийся должен находиться под пристальным наблюдением медиков.
Врач объяснила это тем, что у пациента может быстро развиться «острый респираторный дистресс-синдром».
«Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение», — уточнила пульмонолог.
К этому моменту у пожилых людей может появится одышка, являющаяся одним из показателей пневмонии.
Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник