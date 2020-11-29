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04:24 (мск), источник: РИА Новости

Британские эксперты оценили информацию о российской вакцине «Спутник V»

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Британские эксперты в области вирусологии рассказали в интервью CBC о причинах, указывающих на эффективность российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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Источник: РИА "Новости"

Собеседники телеканала прокомментировали сообщения о результатах второго промежуточного анализа данных клинического исследования «Спутника V», продемонстрировавших эффективность вакцины в 91,4 процента на 28-й день после первой инъекции и более чем 95-процентную эффективность вакцины на 42-й день.

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«Данные соответствуют тому, что вакцина достаточно эффективна. Эти результаты согласуются с тем, что мы видим у других вакцин», — заявил профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс.

Он отметил, что показатели «Спутник V» и других вакцин передают «действительно важное сообщение для ученых в области здравоохранения во всем мире» о возможности бороться с этим заболеванием с помощью прививок.

«Я не вижу причин сомневаться в этом (результатах). Я согласен, что их (испытаний “Спутник V”. — Прим. ред.) первоначальные результаты вызвали смятение, но я думаю, что это не потому, что они были необоснованные. Их выпустили немного рано. Я думаю, что это будет полезная вакцина», — подчеркнул профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс.

Как сообщает телеканал, положительные оценки ученых основаны на информации о неоднократных успешных проявлениях «метода аденовирусной доставки», лежащего в основе вакцины, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи.

При этом ранее было не известно, проявит ли коронавирус резистентность, отмечает телеканал. Однако, по словам Эванса, положительные результаты других фармацевтических компаний убеждают в перспективности и российского препарата.

«Теперь у нас есть четыре вакцины, которые обладают некоторой эффективностью, что намного больше, чем у нас когда-либо было в плане создания вакцины против ВИЧ или малярии», — сказал Эванс.

Эванс объяснил более скептическое отношение к российской вакцине в мире «большей открытостью и прозрачностью» процессов в США и Европе.

«Мы не знаем, насколько тщательно отслеживаются их исследования и насколько тщательно о них сообщается. Мы этого не знаем. Однако страны, которые ее покупают, веря, что России удалось что-то создать», — добавил он.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».

Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Ее важные преимущества: безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Сейчас препарат тестируют на третьей фазе клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз «Спутника V» поступили от более чем 50 государств. Вакцину для поставок на зарубежные рынки будут производить международные партнеры РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

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