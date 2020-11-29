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03:57 (мск), источник: Известия

Назван возможный переносчик COVID-19 между норковыми фермами

Биолог Мария Воронцова рассказала, что переносчикам коронавируса между фермами по разведению норок могли стать птицы.

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Источник: AFP 2020

По ее словам, птицы переносят вирус на лапках.

Исследование подтвердило, что чайки пачкаются, садясь в грязь и фекалии, и становятся механическими переносчиками инфекции.

Также Воронцова напомнила, что заражение норок было обнаружено в Голландии и Дании, где находится огромное количество ферм по разводу этих животных. После этого было принято решение уничтожить норок, чтобы не допустить возможной мутации вируса, против которого не будет действовать вакцины.

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«В теории вирус, попав в нового для него хозяина, мутирует и старается приспособиться, стать помягче, чтобы не убить своего хозяина. А мутировав и приспосабливаясь к норке, он выйдет оттуда к человеку в другом виде и более свирепом. И вдруг на этого мутанта и вакцины не будут действовать», — приводит ее слова «РИА Новости» в воскресенье, 29 ноября.

Были исследования, которые показали, что морские млекопитающие так же могут передавать вирус человеку, заражаясь от вод из канализационных судов, отметила Баранова, добавив, что в целом нужно опасаться животных.

«Про кошек, собак мы знаем, что были единичные случаи заражения. Мы пока не знаем обратного перескока. Как сейчас любят говорить, домашние питомцы — это чашка Петри, в которой всё варится, мутирует, а потом начинает перескакивать», — заключила она.

13 ноября сообщалось, что заражение норок коронавирусом было зарегистрировано на фермах в Греции. Было принято решение уничтожить примерно 2,5 тыс. норок на одной из ферм в регионе Козани. Также среди работников ферм проводится тестирование на наличие коронавируса.

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