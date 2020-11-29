03:57 (мск), источник: Известия
Назван возможный переносчик COVID-19 между норковыми фермами
Биолог Мария Воронцова рассказала, что переносчикам коронавируса между фермами по разведению норок могли стать птицы.
По ее словам, птицы переносят вирус на лапках.
Также Воронцова напомнила, что заражение норок было обнаружено в Голландии и Дании, где находится огромное количество ферм по разводу этих животных. После этого было принято решение уничтожить норок, чтобы не допустить возможной мутации вируса, против которого не будет действовать вакцины.
«В теории вирус, попав в нового для него хозяина, мутирует и старается приспособиться, стать помягче, чтобы не убить своего хозяина. А мутировав и приспосабливаясь к норке, он выйдет оттуда к человеку в другом виде и более свирепом. И вдруг на этого мутанта и вакцины не будут действовать», — приводит ее слова «РИА Новости» в воскресенье, 29 ноября.
Были исследования, которые показали, что морские млекопитающие так же могут передавать вирус человеку, заражаясь от вод из канализационных судов, отметила Баранова, добавив, что в целом нужно опасаться животных.
«Про кошек, собак мы знаем, что были единичные случаи заражения. Мы пока не знаем обратного перескока. Как сейчас любят говорить, домашние питомцы — это чашка Петри, в которой всё варится, мутирует, а потом начинает перескакивать», — заключила она.
13 ноября сообщалось, что заражение норок коронавирусом было зарегистрировано на фермах в Греции. Было принято решение уничтожить примерно 2,5 тыс. норок на одной из ферм в регионе Козани. Также среди работников ферм проводится тестирование на наличие коронавируса.