Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В России успешно испытали новую ракету Как сообщили в Минобороны, противоракета в серии испытаний подтвердила заложенные характеристики
Фоторепортажи
13Святой спас: армяне простились с древним монастырем
50Выбраны 50 лучших фотографий 2020 года по версии Agora
06:58 (мск), источник: ТАСС

Британия заключила с Moderna контракт на поставку еще 2 млн доз вакцины от коронавируса

ТАСС, 29 ноября. Власти Великобритании заключили с американской компанией Moderna контракт на поставку дополнительных 2 млн доз вакцины от коронавируса вдобавок к тем 5 млн, которые уже были заказаны ранее.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: AP 2020
Читайте также
РФПИ предложил скомбинировать вакцину AstraZeneca со «Спутником V»

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте британского правительства.

«Правительство Соединенного Королевства в воскресенье 29 ноября подписало контракт на поставку дополнительных 2 млн доз многообещающей вакцины от Moderna. Общее число доз для Великобритании составит 7 млн. Теперь у Соединенного Королевства есть доступ к достаточному количеству доз вакцины Moderna, чтобы привить около 3,5 млн человек», — говорится в сообщении.

В заявлении уточняется, что Лондон к настоящему времени заключил предварительные контракты на поставку в общей сложности 357 млн доз вакцин от коронавируса от различных производителей, в том числе 100 млн от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с Оксфордским университетом.

16 ноября американская компания Moderna проинформировала, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%.

Эксперт указала на недостаток вакцин от COVID-19
Во время загрузки произошла ошибка.
27 ноября© Ньюстюб
 Я сказала: "Я люблю вашу страну, я ничего плохого не сделала, а вы закрыли мне въезд"
Пациентам кажется, что зарубка на таблетке — это линия, по которой можно ее сломать
Британские вирусологи оценили данные о вакцине «Спутник V»
Пенсионеров предупредили о предстоящей проверке доходов
Биолог сказала, кто распространил COVID между норковыми фермами
Врач назвала условие для лечения COVID дома
Ученые узнали, какие люди более терпеливые
Сербия и Черногория взаимно выслали послов
Елки из пампасной травы стали новым трендом в соцсетях
Hi-Tech
Ученые совершили революционное открытие «Парадокса дедушки» при этом не возникнет
Горячие темы на Авто
Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 17 декабря 440
Умная тема. 354
Можете представить, что я женщина - президент страны. 201
Какой сегодня день? 188
Кино
Джуд Лоу узнал об угрозе пандемии на съемках 9 лет назад Консультанты авторов фильма «Заражение» предупреждали об опасности
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
В Волгограде пытаются спасти девочку, у которой предполагают бешенство Ребенка госпитализировали 24 ноября
Леди
Глюкоза похвасталась потрясающей фигурой в купальнике Певица отдыхает в жарких странах.
Новости партнеров
Все мужчины теряли рассудок от этой актрисы. Какой она стала сейчас
Чубайс уходит: что вынудило политика оставить свой пост
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Коммунисты выступили против выплат «детям войны»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь