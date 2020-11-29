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11:10 (мск), источник: РИА Новости

Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Британский актер Дэвид Проуз, известный по роли Дарта Вейдера в «Звездных войнах» в классической трилогии, умер на 86 году жизни, сообщает представлявшее его агентство Bowington Management.

Источник: Reuters

Агент актера Томас Боуингтон подтвердил, что Проуз умер в результате болезни.

«С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушел из жизни в возрасте 85 лет», — говорится в Twitter-аккаунте агентства.

Проуз получил всемирную известность, сыграв Дарта Вейдера в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса «Звездные войны» (1977−1983). Актер «носил костюм» героя, а голосом персонажа был американский актер Джеймс Эрл Джонс. До роли Дарта Вейдера Проуз стал известен в Великобритании как первый актер, сыгравший в роликах кампании по безопасности дорожного движения Green Cross Code. Актер сыграл эпизодическую роль в «Заводном апельсине», а также появился в таких фильмах как, «Франкенштейн и монстр из ада» и «Ужас Франкенштейна».

Проуз также занимался тяжелой атлетикой, и помогал готовить актера Кристофера Рива к роли Супермена.

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