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10:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство увеличило квоты на ввоз и производство обезболивающих

Правительство увеличило квоты на ввоз, хранение и производство таких веществ, как как оксикодон, ремифентанил и фентанил. Эти вещества используются для производства обезболивающих препаратов.

Источник: Reuters

Квоты по оксикодону вырастут в 2,5 раза. На его основе в России планируют выпускать два новых обезболивающих препарата. Разработка их состава и технологии производства уже началась. Квоты на фентанил вырастут в 1,5 раза. Лекарство с одноименным названием уже выпускают в России. В 2021 году планируется увеличить его производство.

На ввоз ремифентанила квоты увеличатся более чем в семь раз. Как уточняется в постановлении правительства, препарат с таким названием применяется в анестезиологии за рубежом и обладает преимуществами по сравнению со своими предшественниками. Производство его аналога вскоре запустят в России. Доклинические исследования начнутся в 2021 году.

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