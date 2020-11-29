Правительство увеличило квоты на ввоз и производство обезболивающих

Квоты по оксикодону вырастут в 2,5 раза. На его основе в России планируют выпускать два новых обезболивающих препарата. Разработка их состава и технологии производства уже началась. Квоты на фентанил вырастут в 1,5 раза. Лекарство с одноименным названием уже выпускают в России. В 2021 году планируется увеличить его производство.
На ввоз ремифентанила квоты увеличатся более чем в семь раз. Как уточняется в постановлении правительства, препарат с таким названием применяется в анестезиологии за рубежом и обладает преимуществами по сравнению со своими предшественниками. Производство его аналога вскоре запустят в России. Доклинические исследования начнутся в 2021 году.