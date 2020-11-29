11:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кондитер создала печенье, которое «грешно» есть (фото)
Небольшое хобби переросло в бизнес.
Жительница
Лорена всю жизнь занималась дизайном мебели и интерьеров. К рождественским праздникам она пекла пряники, украшала их глазурью и дарила друзьям и родственникам.
Творения женщины вызывали бурный восторг, так что вскоре родные буквально заставили ее завести блог и делиться снимками своих работ. Так у Лорены появились клиенты. Она стала печь пряники и печенье не только к Рождеству, но и дням рождения, свадьбам, Дню святого Валентина и другим праздникам. А вскоре открыла кондитерскую лавку и
Анна Лысенко