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11:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кондитер создала печенье, которое «грешно» есть (фото)

Небольшое хобби переросло в бизнес.

Жительница Коста-Рики Лорена Родригес прославилась в соцсетях благодаря настолько красивому печенью и пряникам, что их, по словам подписчиков, «просто грешно есть».

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Лорена всю жизнь занималась дизайном мебели и интерьеров. К рождественским праздникам она пекла пряники, украшала их глазурью и дарила друзьям и родственникам.

Творения женщины вызывали бурный восторг, так что вскоре родные буквально заставили ее завести блог и делиться снимками своих работ. Так у Лорены появились клиенты. Она стала печь пряники и печенье не только к Рождеству, но и дням рождения, свадьбам, Дню святого Валентина и другим праздникам. А вскоре открыла кондитерскую лавку и онлайн-магазин.

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Анна Лысенко

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