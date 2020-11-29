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12:38 (мск), источник: Известия

В Сингапуре у переболевшей COVID-19 матери родился ребенок с антителами

Врачи обнаружили у новорожденного в Сингапуре мальчика антитела к коронавирусу. Об этом сообщает 29 ноября местная газета Straits Times.

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По данным издания, 31-летняя мать ребенка получила положительный тест на коронавирус, когда была на десятой неделе беременности. Заболевание протекало у нее в легкой форме, и через две с половиной недели после госпитализации женщину выписали.

В ноябре она родила сына, у которого не был обнаружен коронавирус, но выявлены антитела к нему. Врачи объяснили женщине, что вероятнее всего она передала их ребенку. У самой женщины антитела к COVID-19 исчезли.

Отмечается, что это может быть уже не первый подобный случай в Сингапуре, так как в апреле у местной жительницы родился ребенок после того, как она на 36-й неделе заразилась коронавирусом. Именно он, по данным издания, и мог стать первым ребенком с антителами.

2 ноября в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США предупредили, что беременные женщины умирают от коронавирусной инфекции чаще других женщин-пациентов.

25 мая главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения России профессор Лейла Адамян заявила, что коронавирусная инфекция не передается от матери к ребенку во время беременности.

За несколько недель до этого председатель «Совета матерей», врач-педиатр Татьяна Буцкая заявила, что перенесенный во втором триместре беременности коронавирус может привести к проблемам в развитии ребенка.

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