Детский хоспис «Дом с маяком» заподозрили в нарушении порядка оборота наркотических средств

«Мера пресечения по этой статье штраф от 200 до 400 тыс. руб., либо приостановление деятельности. На следующей неделе будет суд над хосписом за неточности в заполнении журналов в момент, когда мы занимались облегчением боли и судорог у неизлечимо больных детей», — написала Мониава в Facebook.
Она рассказала, что в Госнаркоконтроль поступила жалоба. «Это уже вторая жалоба на нас с Колей (Лида Мониава является его опекуном.— “Ъ”) и вторая проверка. Первая была от опеки, они приходили к нам домой, нарушений не выявили», — говорит Лида Мониава. Во второй жалобе потребовали проверить ее и хоспис, «потому что хоспис выписывает Коле слишком много наркотических препаратов, я его “накачиваю”, а еще его лекарства незаконно распространяю».
«С лекарствами по итогам проверки все в порядке. Но есть недочеты в ведении журналов», — пишет Мониава. Она отметила, что «все препараты сошлись, а несколько записей в журналах отсутствовали». Это по законам РФ считается нарушением оборота наркотических средств.
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил, что возьмет под контроль ситуацию с детским хосписом.
«Да, я буду разбираться. Тема хосписов в нашей повестке. Мы в меру сил помогаем в развитии этого дела. Завтра же начну. Штраф — это еще не так страшно. Если это оборот наркотических средств, могут и посадить. Будем разбираться», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».