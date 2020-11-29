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14:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Детский хоспис «Дом с маяком» заподозрили в нарушении порядка оборота наркотических средств

Сотрудники МВД провели проверку в детском хосписе «Дом с маяком», сообщила директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. В результате было заведено дело о нарушении порядка оборота наркотических средств (ст. 6.16 КоАП).

«Мера пресечения по этой статье штраф от 200 до 400 тыс. руб., либо приостановление деятельности. На следующей неделе будет суд над хосписом за неточности в заполнении журналов в момент, когда мы занимались облегчением боли и судорог у неизлечимо больных детей», — написала Мониава в Facebook.

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Она рассказала, что в Госнаркоконтроль поступила жалоба. «Это уже вторая жалоба на нас с Колей (Лида Мониава является его опекуном.— “Ъ”) и вторая проверка. Первая была от опеки, они приходили к нам домой, нарушений не выявили», — говорит Лида Мониава. Во второй жалобе потребовали проверить ее и хоспис, «потому что хоспис выписывает Коле слишком много наркотических препаратов, я его “накачиваю”, а еще его лекарства незаконно распространяю».

«С лекарствами по итогам проверки все в порядке. Но есть недочеты в ведении журналов», — пишет Мониава. Она отметила, что «все препараты сошлись, а несколько записей в журналах отсутствовали». Это по законам РФ считается нарушением оборота наркотических средств.

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил, что возьмет под контроль ситуацию с детским хосписом.

«Да, я буду разбираться. Тема хосписов в нашей повестке. Мы в меру сил помогаем в развитии этого дела. Завтра же начну. Штраф — это еще не так страшно. Если это оборот наркотических средств, могут и посадить. Будем разбираться», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

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