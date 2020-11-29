Стала известна причина смерти Шона Коннери

Шон Коннери
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Согласно документу, актер скончался 31 октября в 01:30 (09:30 мск) в своем доме на Багамах. В графе причины смерти обозначены «пневмония — дыхательная недостаточность, пожилой возраст, фибрилляция предсердий (нарушение ритма сердца, характеризующееся нерегулярными или частыми сердечными сокращениями. — Прим. ред.)».
Известный многими работами в кино, в том числе ролью Джеймса Бонда, легендарный актер шотландского происхождения Шон Коннери скончался в октябре в возрасте 90 лет. По словам сына актера, его отец «некоторое время был нездоров».
Коннери родился 25 августа 1930 года в городе Эдинбург в Шотландии. Он снялся более чем в 70 фильмах, однако прежде всего он прославился съемками в «бондиане». Коннери — лауреат премии «Оскар», двукратный лауреат премии BAFTA, трехкратный лауреат премии «Золотой глобус».