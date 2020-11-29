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20:55 (мск), источник: ТАСС

Клинические испытания вакцины «Вектора» от коронавируса на детях пройдут в шесть этапов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Клинические исследования вакцины от коронавируса Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» на детях будут проходить в шесть этапов с понижением возраста. Об этом заявил гендиректор центра Ринат Максютов в воскресенье, выступая в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

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Источник: РИА "Новости"

«Первое клиническое исследование [вакцины проводится на детях] возраста от 14 до 17 лет. Если оно проходит успешно, переходят на следующий возраст — с понижением. И так последовательно [пройдут] шесть клинических исследований, пока мы не дойдем до младенцев возраста до шести месяцев», — сказал он.

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Около 50 добровольцев в РФ старше 60 лет уже привились вакциной против коронавируса, разработанной центром «Вектор», в рамках пострегистрационных исследований, сообщил Максютов.

«Уже вакцинированы 50 добровольцев старше 60 лет, исследование продолжается», — сказал он, выступая в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

Центр «Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра «Вектора» получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины «Эпиваккорона» против коронавируса на добровольцах старше 60 лет и 18 ноября — для испытаний на 3 тыс. добровольцах.

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