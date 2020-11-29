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21:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Центр «Вектор» ожидает окончания пандемии коронавируса в 2021 году

Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов уверен, что пандемия COVID-19 закончится в 2021 году. По его словам, изменений в вирусе практически не происходит.

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Источник: AP 2020

«Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет. Уверен, что в 2021 году», — сказал господин Максютов на научном фестивале Science Bar Hopping Online (цитата по ТАСС).

Гендиректор «Вектора» добавил, что вирус COVID-19 меняется не более чем на 0,1%.

«Мы констатируем, что изменений в данном вирусе практически не происходит, то есть при геноме в 30 тыс. нуклеотидов (в 30 тыс. знаков) количество изменений между двумя любыми штаммами, которые мы берем, не более 30, то есть не более 0,1%», — отметил он.

Господин Максютов добавил, что произведено уже 35 тыс. доз вакцины от коронавируса центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Из них около 5 тыс. направлены на исследования, а остальные поступят в гражданский оборот в декабре.

За последние сутки коронавирус COVID-19 в России выявлен у 26 683 человек, общее число заразившихся в стране достигло 2 269 316 человек. Умерли за последние 24 часа 459 заразившихся, общее число летальных исходов в стране достигло 39 527. Выздоровели с начала пандемии 1 761 457 человек.

На фоне роста заболеваемости COVID-19 власти регионов продолжают возвращать отмененные ранее ограничения. В Москве действующие ограничения продлены до 15 января. Некоторые регионы запретили массовые гулянья на предстоящих новогодних праздниках.

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