Центр «Вектор» ожидает окончания пандемии коронавируса в 2021 году

«Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет. Уверен, что в 2021 году», — сказал господин Максютов на научном фестивале Science Bar Hopping Online (цитата по ТАСС).
Гендиректор «Вектора» добавил, что вирус COVID-19 меняется не более чем на 0,1%.
«Мы констатируем, что изменений в данном вирусе практически не происходит, то есть при геноме в 30 тыс. нуклеотидов (в 30 тыс. знаков) количество изменений между двумя любыми штаммами, которые мы берем, не более 30, то есть не более 0,1%», — отметил он.
Господин Максютов добавил, что произведено уже 35 тыс. доз вакцины от коронавируса центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Из них около 5 тыс. направлены на исследования, а остальные поступят в гражданский оборот в декабре.
За последние сутки коронавирус COVID-19 в России выявлен у 26 683 человек, общее число заразившихся в стране достигло 2 269 316 человек. Умерли за последние 24 часа 459 заразившихся, общее число летальных исходов в стране достигло 39 527. Выздоровели с начала пандемии 1 761 457 человек.
На фоне роста заболеваемости COVID-19 власти регионов продолжают возвращать отмененные ранее ограничения. В Москве действующие ограничения продлены до 15 января. Некоторые регионы запретили массовые гулянья на предстоящих новогодних праздниках.