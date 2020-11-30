05:47 (мск), источник: РБК
Неврологи назвали причины проблем с памятью и вниманием после COVID-19
Пациенты в России стали чаще жаловаться на нарушение памяти, концентрации внимания после перенесенного коронавируса. Об этом сообщили опрошенные РБК
Рост числа таких обращений начался осенью, рассказал РБК хирург и реабилитолог Константин Лядов. «Мы фиксируем рост таких обращений. Если вначале, когда только появлялись эти больные, в апреле—мае, мы не видели пациентов с этими жалобами, то сейчас появляются жалобы на слабость и снижение концентрации внимания», — рассказал он.
Лядов подчеркнул, что далеко не все пациенты с коронавирусом обращаются с подобными жалобами, но они, тем не менее, есть.
«Количество жалоб на подобные симптомы увеличивается», — сказал РБК невролог, главный врач реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров.
«Я сам переболел в легкой форме, как и некоторые мои знакомые, из неврологических последствий — сильные нейромиалгии, боли задней наружной поверхности ног, начиная от ягодиц и до голени, которые ничем не снимаются. Причем это частый симптом, у моих переболевших коллег он есть, у пациентов. Что касается проблем с ориентированием во времени и пространстве, а также вообще нарушением когнитивных функций, — это встречается часто, к сожалению», — заявил РБК заведующий отделением неврологии ЦКБ № 1 РЖД Евгений Середкин.
Причин для возникновения таких последствий может быть несколько, рассказали врачи. «Во-первых, это связано с психосоматическими составляющими, со стрессом и страхом. Это вызывает давление, увеличивает риск проблем с сосудами, может привести к декомпенсации хронических ишемий либо к острой имешии. Второй момент — само нейротоксическое действие коронавирусной инфекции», — рассказал РБК Александр Комаров.
Неврологические и психические расстройства со стороны центральной нервной системы могут возникнуть при каждом тяжелом инфекционном заболевании, это «вещь известная», рассказал РБК терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.
«Это связано с тем, что инфекция может сама по себе повреждать нервные волокна — так называемая полинейропатия.
«Должна идти профилактика когнитивных нарушений, коррекция факторов риска и реабилитация после состояний, связанных с гипоксией. Для этого важна активная когнитивная реабилитация и дальнейший мониторинг. Нарушения эти обратимы в большинстве случаев», — рассказал Комаров.
Как отметил в разговоре с РБК доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов, для борьбы с такими последствиями коронавируса необходимо избегать стресса, принимать витаминные и минеральные комплексы с повышенным содержанием витаминов группы В, магния и цинка.
«Есть специальные противоастенические препараты, рассчитанные на неврозоподобные состояния. Но это у всех