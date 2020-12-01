00:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом, «рождение» Шерлока Холмса, выход первого номера журнала Playboy и другие события этого дня.
1 декабря 1887 года вышла в печать первая повесть о Шерлоке Холмсе «Этюд в багровых тонах». Артур Конан Дойл написал ее всего за полтора месяца. Первоначально главного героя в ней звали Шеридан Хоуп, позднее — Шеррингфорд Холмс. Имя Шерлок Холмс появилось только в окончательной редакции. Первый издатель, к которому обратился Конан Дойль с произведением, назвал его «бульварной дешевкой, повесть была опубликована только спустя полтора года в альманахе «Битонс Кристмас эньюэл». На обложке, кроме изображения Шерлока Холмса, склонившегося над трупом, было много рекламы, в том числе пасты от клопов. Альманах распродался очень быстро; отзывы были отличные. После первой публикации последовала просьба редакторов прислать новый рассказ, а за ней — еще один. В общей сложности Шерлок Холмс появляется в 56 рассказах и 4 повестях Артура Конана Дойла.
107 лет назад на заводе Генри Форда была запущена первая в мире линия конвейерной сборки. Эта инновация позволила Форду сократить время, необходимое для сборки целого автомобиля, с 12 часов до двух с половиной. 1 декабря 1913 года рама автомобиля опустилась на конвейерную ленту и начала двигаться — со скоростью 1,8 метра в минуту (со временем ее увеличивали). По мере прохождения 140 рабочих устанавливали на раму нужные детали. Результаты не заставили себя ждать: если в 1912 году Форд выпустил 82388 автомобилей этой модели по цене в 600$, то в 1916 — 585388 по цене 360$ за штуку.
Первый номер журнала Playboy вышел 1 декабря 1953 года. Первый журнал вышел без даты и номера, поскольку издатель сомневался, появится ли второй. Хью Хефнер основал журнал в возрасте 27 лет на занятые у друзей $8 тыс. и $1 тыс. у матери. Изначально он планировал выпускать журнал под названием Stag Party («Холостяцкая вечеринка»), но за месяц до выхода уже существовавший на тот момент журнал Stag заявил о своих правах на название, и Хефнеру пришлось его менять. Под брендом Playboy в то время работала небольшая компания его приятеля по продаже автомобилей. Номер в итоге был продан тиражом более чем 54 тыс. экземпляров.
Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита. Дата была установлена для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к распространению
Тридцать лет назад, 1 декабря 1990 года, в строящемся тоннеле под
По данным «Аргументов и фактов», «РИА Новостей», «Индикатора», РБК и открытых источников