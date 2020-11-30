Легкие пациентов c COVID-19 поражает еще и грибковая инфекция

Чаще всего вызванная микозом пневмония возникает на фоне снижения иммунитета и приема назначаемых при тяжелой форме COVID-19 препаратов — дексаметазона, тоцилизумаба и других.
Грибок был обнаружен у пациентов, которые находились в ОРИТ, говорится в опубликованной учеными статье. Как ни парадоксально, активация противовирусного иммунитета может вносить вклад в развитие такой формы воспаления, которая способствует грибковому патогенезу.
Тяжелая форма болезни приводит к повреждению легочного эпителия, что может стать предрасполагающим фактором риска легочного аспергиллеза — недуга, вызванного грибами рода Aspergillus.
У 60 из 257 пациентов с COVID-19 (23,3%) образцы мазка из горла дали положительный результат на Aspergillus, то есть у них возникла коинфекция, сказано в статье со ссылкой на исследование, проведенное в провинции Цзянсу в Китае. В других работах число больных на ИВЛ, зараженных Aspergillus, в районе 20%.
Грибок повышает летальность пациентов в ОРИТ на 16−25%, сообщил «Известиям» в рамках XXIII Кашкинских чтений заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И. И. Мечникова Николай Климко.
Нередко грибковая инфекция идет дополнением к бактериальной: сначала у человека развиваются бактериальные осложнения, которые лечат антибиотиками, а уже следом присоединяются инвазивные микозы, сообщил «Известиям» профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев.
«Это уже стало известной проблемой для скоропомощных стационаров», — добавил эксперт.
По его словам, во время всемирной эпидемии свиного гриппа также было доказано, что у тяжелых больных вирусной инфекцией риск вторичного заражения инвазивными микозами увеличивается.
Главная опасность грибковой пневмонии в том, что ее сложнее выявить, чем вирусную или бактериальную, предупреждают специалисты. Международные микологические организации подготовили инструкцию для врачей в ковидных стационарах, в которой описаны основные принципы диагностики смертоносного грибка. Эти рекомендации приняты для публикации в медицинском журнале The Lancet.