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04:33 (мск), источник: Известия

Легкие пациентов c COVID-19 поражает еще и грибковая инфекция

К бактериальным осложнениям при COVID-19 добавились грибковые инфекции. Они поражают легкие больных, в результате умирают от 16 до 25% пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), указано в статье, опубликованной международным коллективом исследователей.

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Источник: РИА "Новости"

Чаще всего вызванная микозом пневмония возникает на фоне снижения иммунитета и приема назначаемых при тяжелой форме COVID-19 препаратов — дексаметазона, тоцилизумаба и других.

Грибок был обнаружен у пациентов, которые находились в ОРИТ, говорится в опубликованной учеными статье. Как ни парадоксально, активация противовирусного иммунитета может вносить вклад в развитие такой формы воспаления, которая способствует грибковому патогенезу.

Тяжелая форма болезни приводит к повреждению легочного эпителия, что может стать предрасполагающим фактором риска легочного аспергиллеза — недуга, вызванного грибами рода Aspergillus.

У 60 из 257 пациентов с COVID-19 (23,3%) образцы мазка из горла дали положительный результат на Aspergillus, то есть у них возникла коинфекция, сказано в статье со ссылкой на исследование, проведенное в провинции Цзянсу в Китае. В других работах число больных на ИВЛ, зараженных Aspergillus, в районе 20%.

Грибок повышает летальность пациентов в ОРИТ на 16−25%, сообщил «Известиям» в рамках XXIII Кашкинских чтений заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И. И. Мечникова Николай Климко.

Нередко грибковая инфекция идет дополнением к бактериальной: сначала у человека развиваются бактериальные осложнения, которые лечат антибиотиками, а уже следом присоединяются инвазивные микозы, сообщил «Известиям» профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев.

«Это уже стало известной проблемой для скоропомощных стационаров», — добавил эксперт.

По его словам, во время всемирной эпидемии свиного гриппа также было доказано, что у тяжелых больных вирусной инфекцией риск вторичного заражения инвазивными микозами увеличивается.

Главная опасность грибковой пневмонии в том, что ее сложнее выявить, чем вирусную или бактериальную, предупреждают специалисты. Международные микологические организации подготовили инструкцию для врачей в ковидных стационарах, в которой описаны основные принципы диагностики смертоносного грибка. Эти рекомендации приняты для публикации в медицинском журнале The Lancet.

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