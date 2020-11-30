Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В России успешно испытали новую ракету Как сообщили в Минобороны, противоракета в серии испытаний подтвердила заложенные характеристики
Фоторепортажи
23Скончался Диего Марадона
12Последствия ледяного дождя во Владивостоке
06:00 (мск), источник: РИА Новости

Открытие моста на остров Русский вновь отложили

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя — РИА Новости. Специалисты продолжают очистку вант моста на остров Русский во Владивостоке, закрытого из-за обледенения, сроки завершения работ зависят от разных факторов, сообщили журналистам в правительстве Приморья.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 76% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей.

Открытие моста несколько раз переносили, в последний раз на 30 ноября. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты.
Читайте также
В нескольких регионах России прогнозируют аномально теплую погоду

«Скорость работ зависит от объема ледяных отложений, температуры воздуха и того, насколько солнечно. Работы ведутся каждый день, делаем все возможное, чтобы открыть движение как можно скорее. Люди в течение всего светового дня работают на вантах», — сообщили в ФКУ ДСД «Дальний Восток», чьи слова привели в пресс-службе правительства края.

Сроки открытия моста не называются.

Мост — единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.

В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.

 Врач показал, что видят больные COVID-19 в последние минуты перед смертью
Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Роспотребнадзор напомнил правила сдачи теста на COVID-19
У Байдена нашли два перелома после падения
Более 6 млрд рублей возвращено после продажи имущества Черкалина
Глава «Вектора» назвал срок окончания пандемии коронавируса
Ученые: органы пациентов с COVID-19 на ИВЛ поражает грибок
Кондитер создала печенье, которое «грешно» есть (фото)
Здоровье
В животе 20-летнего парня нашли живой извивающийся комок Движения гельминтов удалось наблюдать в режиме реального времени прямо во время ультразвукового исследования.
Горячие темы на Авто
Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 17 декабря 483
Борзеют. 335
Сочинения, на заданную тему. 296
Можете представить, что я женщина - президент страны. 201
Новости партнеров
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Чубайс уходит: что вынудило политика оставить свой пост
Популярные темы на «Детях»
Безысходность в семье 651
Есть ли границы у жалости? 631
Вы бы отдали младенца бабушке? На время. 558
Крик души! Помогите!!! 491
Леди
19-летний сын Тины Канделаки восхитил сеть красотой Парня сравнили с голливудской звездой.
Новости партнеров
Все мужчины теряли рассудок от этой актрисы. Какой она стала сейчас
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Чубайс уходит: что вынудило политика оставить свой пост
Коммунисты выступили против выплат «детям войны»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь