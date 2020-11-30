06:00 (мск), источник: РИА Новости
Открытие моста на остров Русский вновь отложили
ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя — РИА Новости. Специалисты продолжают очистку вант моста на остров Русский во Владивостоке, закрытого
Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли
«Скорость работ зависит от объема ледяных отложений, температуры воздуха и того, насколько солнечно. Работы ведутся каждый день, делаем все возможное, чтобы открыть движение как можно скорее. Люди в течение всего светового дня работают на вантах», — сообщили в ФКУ ДСД «Дальний Восток», чьи слова привели в
Сроки открытия моста не называются.
Мост — единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.