06:15 (мск), источник: РИА Новости
В Роспотребнадзоре напомнили правила сдачи теста на коронавирус
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях, которые необходимо соблюдать при сдаче
«Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. То же самое касается питья. По инструкции к наборам для
Зубная паста может содержать антисептические компоненты, а попадание ее остатков в пробирку с мазком может мешать проведению анализа. Кроме того, чистка зубов требует еще и дополнительного полоскания рта, что также не рекомендовано перед забором биоматериала.
«Для исследования мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. При взятии мазка из носоглотки зонд вводят по наружной стенке носового хода на достаточную глубину. Мазок, взятый со слизистой преддверия носа, может не выявить РНК коронавируса SARS-CoV-2», — подчеркивает надзорное ведомство.
Так, минимум за три часа до взятия мазков из ротоглотки нельзя принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот и горло, использовать
«Минимум за три часа до взятия мазков из носоглотки нельзя: промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа. За два дня до взятия мазка рекомендуется отказаться от употребления спиртных напитков», — добавляет Роспотребнадзор.