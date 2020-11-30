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06:15 (мск), источник: РИА Новости

В Роспотребнадзоре напомнили правила сдачи теста на коронавирус

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях, которые необходимо соблюдать при сдаче ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте ведомства.

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Источник: РИА Новости

«Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. То же самое касается питья. По инструкции к наборам для ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 взятие мазков рекомендуется проводить не раньше 3−4 часов после последнего приёма пищи. После приема алкоголя вероятность выявления коронавируса в мазке также может снизиться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что применение любых очищающих средств для полости рта также снижает количество вируса в мазке.

Зубная паста может содержать антисептические компоненты, а попадание ее остатков в пробирку с мазком может мешать проведению анализа. Кроме того, чистка зубов требует еще и дополнительного полоскания рта, что также не рекомендовано перед забором биоматериала.

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«Для исследования мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. При взятии мазка из носоглотки зонд вводят по наружной стенке носового хода на достаточную глубину. Мазок, взятый со слизистой преддверия носа, может не выявить РНК коронавируса SARS-CoV-2», — подчеркивает надзорное ведомство.

Так, минимум за три часа до взятия мазков из ротоглотки нельзя принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот и горло, использовать спрей-освежитель для рта, жевать жевательную резинку, а также курить.

«Минимум за три часа до взятия мазков из носоглотки нельзя: промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа. За два дня до взятия мазка рекомендуется отказаться от употребления спиртных напитков», — добавляет Роспотребнадзор.

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