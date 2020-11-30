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05:34 (мск), источник: Известия

Опрос выявил сложности с пониманием россиянами финансовых терминов

Подавляющее большинство россиян (80%) испытывают сложности с пониманием финансовых терминов, выяснили в ходе совместного опроса АРФГ и Институт русского языка им. А. С. Пушкина при поддержке экспертов Финансового университета при правительстве РФ и Молодежной финансовой лиги.

Источник: Reuters

Новые термины из высокотехнологичной сферы пока не прижились в сознании россиян. Особенно плохо граждане знают определения, связанные с мошенническими действиями: фишинг, скимминг, снифферинг, траппинг. Последние понятия известны всего лишь 7−12% россиян.

Почти две трети респондентов ежедневно сталкиваются с финансовыми терминами, а подавляющее большинство (93%) имеют с ними дело как минимум раз в одну-две недели, показали результаты исследования. При этом только 21% ответили, что не испытывают трудностей с пониманием смысла этих слов.

В наибольшей степени участники опроса проявили понимание в отношении уже привычных явлений — таких как инфляция, дефляция, дефолт, акция и облигация. Неплохо известны согражданам и такие термины, как лизинг, аннуитетный платеж и овердрафт. При этом у значительной группы респондентов возникают трудности с пониманием смысла этих терминов.

Как считают эксперты, от понимания этих слов зависит, насколько правильными будут принимаемые людьми решения, а последствия этих решений — серьезными. Проблема, отметили организаторы опроса, состоит в том, что большинство используемых понятий заимствованы из иностранных языков и появились вместе с инструментами на зрелых финансовых рынках.

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