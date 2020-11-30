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09:21 (мск), источник: РИА Новости

Греция продлила разрешение на въезд россиян

АФИНЫ, 30 ноя — РИА Новости. Власти Греции продлили до 14 декабря разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель или документов, в которых определено их временное место жительства в стране. Соответствующее решение опубликовано в официальной правительственной газете.

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Источник: РИА Новости

Греция стала разрешать въезд до 500 граждан России в неделю с 7 сентября. Решение несколько раз продлевали, последний раз — до 30 ноября.

В очередном постановлении говорится, что разрешение продлевается с момента истечения до 14 декабря 2020 года.

Условия остаются прежними. Разрешен въезд воздушным транспортом до 500 граждан России в неделю через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

Пассажиры должны представить отрицательный результат теста на COVID-19, взятый методом ПЦР максимум за 72 часа до прилета. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19, в этом случае гражданин до получения результатов лабораторного исследования не должен покидать место своего временного проживания.

Нарушителям грозит административный штраф в размере пяти тысяч евро, власти Греции тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции.

Все прибывающие пассажиры обязаны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.

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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны и полеты. С 1 августа Россия начала возобновлять международное авиасообщение по отдельным направлениям, программа вывозных рейсов прекращена с 21 сентября.

С 21 ноября возобновились прямые авиарейсы из Москвы в Афины, самолет «Аэрофлота» выполняет два грузопассажирских рейса в неделю. Попасть на них могут определенные категории пассажиров — владельцы вида на жительство, имеющие специальные разрешения властей Греции.

В Греции до 7 декабря продлен всеобщий локдаун, введенный 7 ноября первоначально до 30 ноября. В стране действует комендантский час — запрещено передвижение с 21:00 до 5:00, ношение масок обязательно как в помещениях, так и на улице, закрыты предприятия общественного питания.

С начала пандемии коронавируса в Греции заразились 104 227 человек, умерли 2321 человек, в больницах на ИВЛ находятся 603 больных. В последние дни ежедневно заболевает от 1,5 до 3 тысяч человек. С начала осени число инфицированных и умерших выросло в десять раз.

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