Греция продлила разрешение на въезд россиян

Греция стала разрешать въезд до 500 граждан России в неделю с 7 сентября. Решение несколько раз продлевали, последний раз — до 30 ноября.
В очередном постановлении говорится, что разрешение продлевается с момента истечения до 14 декабря 2020 года.
Условия остаются прежними. Разрешен въезд воздушным транспортом до 500 граждан России в неделю через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.
Пассажиры должны представить отрицательный результат теста на COVID-19, взятый методом ПЦР максимум за 72 часа до прилета. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19, в этом случае гражданин до получения результатов лабораторного исследования не должен покидать место своего временного проживания.
Нарушителям грозит административный штраф в размере пяти тысяч евро, власти Греции тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции.
Все прибывающие пассажиры обязаны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны и полеты. С 1 августа Россия начала возобновлять международное авиасообщение по отдельным направлениям, программа вывозных рейсов прекращена с 21 сентября.
С 21 ноября возобновились прямые авиарейсы из Москвы в Афины, самолет «Аэрофлота» выполняет два грузопассажирских рейса в неделю. Попасть на них могут определенные категории пассажиров — владельцы вида на жительство, имеющие специальные разрешения властей Греции.
В Греции до 7 декабря продлен всеобщий локдаун, введенный 7 ноября первоначально до 30 ноября. В стране действует комендантский час — запрещено передвижение с 21:00 до 5:00, ношение масок обязательно как в помещениях, так и на улице, закрыты предприятия общественного питания.
С начала пандемии коронавируса в Греции заразились 104 227 человек, умерли 2321 человек, в больницах на ИВЛ находятся 603 больных. В последние дни ежедневно заболевает от 1,5 до 3 тысяч человек. С начала осени число инфицированных и умерших выросло в десять раз.