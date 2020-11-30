09:55 (мск), источник: РИА Новости
Словарь Уэбстера назвал слово года
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американский словарь английского языка
«Иногда одно слово определяет эпоху, и логично, что в этот исключительный — и исключительно трудный — год одно слово сразу вышло на первый план, когда мы анализировали данные, которые определяют, каким будет наше Слово года. Основываясь на статистическом анализе слов, которые очень часто ищут в нашем
Отмечается, что первый резкий рост поисковых запросов этого слова произошел 3 февраля, при этом чаще его стали искать еще 20 января, когда в США был зафиксирован первый случай заражения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 61 миллиона случаев заражения, свыше 1,4 миллиона человек скончались.
В прошлом году словарь назвал слово they (они) словом года. Как объяснил специальный редактор словаря Питер Соколовски, это связано с тем, что английскому не хватает нейтрального к полу местоимения единственного числа, соответствующего словам «все», «кто-то», «кто угодно». Кроме того, they также используется в отношении к одному человеку, чья гендерная принадлежность небинарна.