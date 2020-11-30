11:20 (мск), источник: Московский комсомолец
Россияне раскритиковали катавшегося на льду возле самого Кремля Пескова
Фигуристка Татьяна Навка выложила в Instagram видео, на котором ее супруг
Реакция людей оказалась разной. «Как круто катается Дмитрий Сергеевич!», «Вот это пример, как надо папам с дочками время проводить, супер», — порадовались некоторые. А другие принялись укорять Пескова за отсутствие маски.
«Я конечно не
Стоит отметить, что в своем аккаунте Навка рассказала, что каток на Красной площади открылся в субботу, и на нем соблюдаются все необходимые в условиях пандемии ограничения.