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11:20 (мск), источник: Московский комсомолец

Россияне раскритиковали катавшегося на льду возле самого Кремля Пескова

Фигуристка Татьяна Навка выложила в Instagram видео, на котором ее супруг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков катается на льду на Красной площади вместе с дочкой Надей. «Папа самый лучший партнер в мире!» — подписала короткое видео Навка. Также она добавила, что Надя в зафиксированном на кадре моменте была недовольна задравшейся кофтой.

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Реакция людей оказалась разной. «Как круто катается Дмитрий Сергеевич!», «Вот это пример, как надо папам с дочками время проводить, супер», — порадовались некоторые. А другие принялись укорять Пескова за отсутствие маски.

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«Я конечно не пресс-секретарь Путина, но я бы не выкладывала такое видео», «Распространители коронавируса в сборе», «Масочки не для всех», «Интересно, почему ж маски нет (это не злоба, просто где логика? Дочка умница!» — написали подписчики. Многих также озадачило, почему на катке людей мало, а зрителей вокруг много.

Стоит отметить, что в своем аккаунте Навка рассказала, что каток на Красной площади открылся в субботу, и на нем соблюдаются все необходимые в условиях пандемии ограничения.

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