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10:46 (мск), источник: РИА Новости

В России выявили 26 338 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 26 338 случаев COVID-19, умерли 368 человек, выписались из больниц 17 247, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Источник: РИА Новости

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах — прироста нет только на Чукотке. Больше всего инфицированных выявили в Москве — 6511 (почти на 300 меньше, чем накануне). В Санкт-Петербурге 3691 новый случай, в Подмосковье — 1064, в Нижегородской области — 458, в Карелии — 414, в Свердловской области — 381, в Архангельской — 379, в Ростовской области и Красноярском крае — по 334. Меньше всего новых случаев в Еврейской автономной области (29) и Ненецком автономном округе (пять).

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Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 2 295654 случая заболевания. Темп прироста составляет 1,2%.

Накануне сообщалось о 26 683 новых случаях. Темп прироста за сутки остается на уровне 1,2 процента. Общее число инфицированных достигло 2 295 654 человек.

Умерли за все время с начала пандемии 39 895 человек, вылечились — 1 778 704.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 62 миллиона инфицированных, около полутора миллионов из них умерли. Больше всего заболевших в США — почти 13 миллионов, затем следуют Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.

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