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14:05 (мск), источник: РИА Новости

Ученые предупредили о необратимой климатической катастрофе

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В последние 20 лет масштабы тепловых аномалий в Центральной Азии усугубляются, свидетельствует исследование международной группы климатологов из Южной Кореи, Японии, США и Китая, опубликованное в журнале Science.

Источник: РИА Новости

Из-за глобального потепления засушливое Монгольское плато превращается в бесплодную пустыню, подобно тем, что расположены на юго-западе США.

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Деятельность человека, как говорится в статье, меняет климат, что воздействует на экологическую систему центрального региона Азии. И это может привести к тревожным последствиям.

Ученые проанализировали данные годичных колец хвойных деревьев за 260 лет и смогли отследить волны тепла, а также получить сведения о влажности почвы. Так выяснилось, что в последние годы периоды жары становятся все более масштабными.

Как рассказал Eurekalert один из соавторов исследования Дэлиан Чен, волны тепла приводят к значительной потере воды в почве. Когда почва влажная, испарения от нее охлаждают воздух у поверхности, а когда влаги нет — тепло уходит в воздух.

По словам ученых, климатическая ситуация в Центральной Азии достигает точки невозврата, а в экосистеме происходят разрушительные перемены, которые могут привести к вымиранию некоторых видов животных. Это изменение климата может повлиять и на другие атмосферные процессы, связанные с климатом во всем мире.

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