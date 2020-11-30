Что такое ПСС, или Как собаки ищут людей в лесу и под завалами

Как подготовить собаку-спасателя, поменять профессию в 35 и стать профессионалом в системе МЧС — своей историей поделилась начальник кинологического подразделения Камчатского поисково-спасательного отряда Виктория Мидяная.
Из науки — в спасатели
Почти 20 лет я занималась наукой, в том числе генетикой и динамикой численности лососей. Большую часть времени работала в полевых экспедициях, по обмену опытом два раза выезжала в длительные командировки в Америку, где и познакомилась с собаками породы лабрадор-ретривер. Как-то раз на берегу залива Auke Bay (г. Джуно, Аляска) увидела пару рыжих собак, которые мне приглянулись внешне и понравились их социализированность, управляемость, ориентированность на человека.
Желание иметь такую же собаку уже зародилось во мне. Как-то в газете я наткнулась на объявление о продаже щенков лабрадора. Не имея понятия, как выбирать щенка, отправилась к заводчице. Из 10 щенков было всего 2 палевых. Черных я не рассматривала — у меня уже сложился образ палевого лабрадора. Из двух я выбрала более подходящего мне по темпераменту: самодостаточного, уверенного в себе щенка. Так у меня появился Леон Хантер. Он стал надежным партнером в полевых экспедициях, помогал добывать дичь для пропитания, предупреждал о медведях поблизости. Полевой опыт закалил меня физически и морально. Я освоила специальности «водитель снегохода, маломерного судна».
Зимой в городе нам было скучно. В 2004 году судьба познакомила меня с девушками, которые пытались обучить своих собак поиску человека. Движимые этой идеей, мы искали методики подготовки собак, учились на собственных ошибках (интернета не было!). И через полгода полетели в Хабаровск на сертификационные испытания поисково-спасательной службы МЧС России. И у нас получилось! У всех 4 расчетов!
С тех пор я уже не могла спокойно сидеть и работать в институте, если приходила информация, что кто-то потерялся или спасатели предлагали поехать на поиски. На тот момент (да и в настоящее время) в Краевом поисковом отряде поисковых собак не было. Мы с Леоном некоторое время помогали спасателям в поисках как волонтеры, потом я ушла в декрет и поняла, что возвращаться в научно-исследовательский институт уже не могу, вернее не хочу. К счастью, на момент выхода из декрета в городе начал работать федеральный отряд МЧС России — и открылась вакансия спасателя (кинолога). К этому времени уже было много друзей-спасателей и я представляла, чем предстоит заниматься.
Мы с Леоном не могли себе позволить дать слабину
Нам пришлось утверждаться в мужском коллективе. Если коллега-мужчина мог сказать, что не хочет прыгать с парашютом, то я не могла себе этого позволить. Я не могла себе позволить даже брать больничные, имея двух детей, потому что мне нужно было доказать, что я чего-то стою. Так я стала десантником, получила разряд по альпинизму… То же касается и Леона Хантера — мы постоянно тренировались и оттачивали навыки. Леон был аттестован по 4 специализациям: поисково-спасательная, горно-лавинная, следовая и поиск тел погибших.
Выбор будущего спасателя
С Леоном мне повезло — он оказался очень способным. Хотя существует довольно серьезный отбор для будущих собак-спасателей. Щенка проверяют по многим критериям: на социализированность, мотивированность, отношение к шуму и адаптивность к непривычным условиям: к переноске, новому помещению, освещению. Немалую роль играет вес и размер взрослой собаки.
Подготовка собаки-спасателя
То, какой будет собака-спасатель, во многом зависит от инструктора/кинолога — ее напарника и любящего владельца. Главное, правильно поставить собаке задачу, объяснить, что от нее требуется, и закрепить нужное поведение. И неважно, сколько собаке лет: 5 или 10.
Когда собака в тонусе и в эмоциональном, и в физическом, когда ей приходится решать задачки — года вообще уходят на второй план.
Я узнала, что лабрадоры живут лет 12−13 только тогда, когда Леону исполнилось 11. Я не могла поверить в то, что это правда. Это что-то неправдоподобное, потому что собака в расцвете сил. В итоге Леон прожил 16 лет — и в 14 полноценно работал. Успел подготовить себе смену — Визарда, сейчас ему 11-й год, он до сих пор участвует в поисках.
Собаки такие же сотрудники МЧС, как и люди
У аттестованных собак-спасателей есть что-то вроде аналога нашей трудовой книжки, в которой записаны личные данные, по какому направлению собака сертифицирована, в каких поисковых работах участвовала. У нее есть зарплата в виде сухого корма и ветеринарного обслуживания, также оплачиваются и командировочные расходы — когда уезжаешь на сборы. Если спасатель подтверждает классность раз в 3 года, то собака — каждый год и по каждой специализации.
Мы не ставим перед собаками невыполнимых задач
Во время поисков в техногенной или природной среде используем наших напарников на наиболее сложных участках: темные подвалы, колодцы, буреломы, заломы на протоках, заросли кустарников. Наша задача в процессе тренировок — создать собакам ситуации, максимально приближенные к реальным. Собака должна уметь уловить, распознать запах человека и привести спасателя к нему. Если у спасателей, к примеру, на поиски под завалами могут уйти часы, подготовленная собака справится в несколько раз быстрее. Но залог успешного поиска не только в подготовке собаки — готовиться должен и проводник: прежде всего психологически и физически.
Реальный поиск
Как настроить собаку на рабочий лад? Есть разные методы: специальная шлейка «только для поиска», колокольчик, включающие команды. Но опыт показывает, что собаки прекрасно знают, зачем и куда они приехали. На тренировке они возбуждены, у них веселый лай. В реальных условиях — люди серьезные и собаки серьезные. Если на тренировках собаки обычно обозначают человека веселым, громким лаем (собака должна лаять при нахождении человека на расстоянии до полуметра от нее. — Прим.ред), то в реальной ситуации она просто может не залаять по ряду причин, а будет показывать поведением. Задача проводника — правильно «прочитать» поведение собаки.
Во время поисков я со своими собаками всегда стараюсь брать самый сложный или удаленный участок. Леон Хантер и Визард — кобели, и им свойственен самостоятельный широкий поиск. Если я вижу, что собака что-то «причуяла» — по возможности останавливаю цепь, сообщаю по радиосвязи, что следую за собакой, и проверяю, что ее привлекло. Не раз это и позволяло обнаружить живого или погибшего человека. Все приходит с опытом и со временем. И доверие к напарнику в том числе.
Это, прежде всего, напарник
Собака — в первую очередь партнер, потому что во многих случаях жизнь моя, других спасателей зависит и от него. Причем Леон Хантер четко дифференцировал степень опасности. Если одиноких медведей он отгонял, то когда встречал медведиц с малышами — ложился поперек тропы и не пускал людей вперед. Визард тоже идет перед группой во время поисков, по его поведению можно оценить наличие опасности впереди.
Дома же мои собаки незаметны. Визард как коврик: ему постоянно нужен контакт с человеком, просто рядом лежит. Конечно, он может как ребенок потискаться, покувыркаться, но в работе я с ним не сюсюкаюсь. Как бы ни было холодно, голодно, болезненно — все равно продолжаем вести поиск, пока не пришло время отдыхать или не закончена работа.
Поиски не всегда заканчиваются желанным «Найден! Жив!»
Нередко к нам обращаются полицейские с просьбой помочь найти останки погибших. Кому-то надо делать эту работу, тем более что часто в ее результате удается раскрыть преступление и найти виновника. Поэтому особенно ценны случаи, если удается найти потерявшегося человека живым.
Во время поисков я стараюсь не думать о плохом — просто работаю. Получается спасти человека — я счастлива, это дает мне силы работать дальше.